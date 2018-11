Novinky

Vyšetřování vedené zvláštním agentem Robertem Muellerem naznačilo, že server Wikileaks použila ruská tajná služba k distribuci tajných zpráv, do kterých se dokázala prolomit.

Wikileaks zveřejnily během předvolební kampaně tisíce e-mailů demokratů, k nimž se dostali hackeři a které ukazovaly na silné napětí mezi Hillary Clintonovou a Berniem Sandersem, kteří oba usilovali o nominaci do voleb.

Americké tajné služby tvrdí, že Rusko mělo zájem pomoci republikánskému kandidátovi Donaldu Trumpovi, aby vyhrál volby. Moskva to popírá.

Zmínka v jiném případu



Že je obvinění Assange už hotové, plyne z dat uniklých v celkem banálním případu Seita Sulaymana Kokaye, který je stíhaný za lákání a nucení nezletilých k sexuálním aktivitám, uvedl server The Daily Beast.

V materiálech k případu se objevil text žalobkyně Kellen S. Dwyerové, kde zmiňuje Assangeovo jméno. Žalobkyně požaduje obvinění držet v tajnosti v zájmu toho, aby se podezřelý nemohl vyhýbat zatčení a mohl být vydán. „Kvůli prohnanosti obviněného a publicitě věnované případu by se nepodařilo udržet v tajnosti, že Assange byl obviněn,“ stojí v textu.

Podle ministerstva spravedlnosti se ve zdůvodnění ocitlo Assangeovo jméno omylem, jenže těžko jde o záměnu, protože pedofil Kokayi není nijak mazaný a jeho případ nemá žádnou publicitu. Kokayi také nemůže být nikam vydáván, protože je v USA, kde je stíhán.

List The Washington Post s odvoláním na anonymní zdroje uvedl, že to, co Dwyerová zveřejnila, je pravda, ale že to nebyl záměr.

Assangeův obhájce Barry Pollack řekl, že o žalobě nic neví. „Jedinou věcí, která je ještě neodpovědnější, než obvinit člověka kvůli publikování pravdivých informací, je nezáměrně zveřejnit takovýto text bez toho, aby byl Assange informován,” poznamenal.