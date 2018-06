„Překvapivě by měl být Harley Davidson první ze všech společností, která vyvěsila bílou vlajku,“ uvedl Trump na Twitteru, poté co firma oznámila, že část produkce přenese do firem v Brazílii, Indii a Thajsku, aby nebyly jeho motocykly prodávané v EU nově daněny 25procentní celní sazbou. [celá zpráva]

Cla uvalila Evropská unie recipročně za americká cla na ocel a hliník.

Harley-Davidson uvedl, že veškerá cla by zvedla cenu každé motorky prodávané v Evropě o 2200 dolarů, tedy skoro padesát tisíc. Na evropském trhu prodá firma nejvíce motorek.

Surprised that Harley-Davidson, of all companies, would be the first to wave the White Flag. I fought hard for them and ultimately they will not pay tariffs selling into the E.U., which has hurt us badly on trade, down $151 Billion. Taxes just a Harley excuse - be patient! #MAGA