„Je tam pevné vícevrstvé oplocení po celém obvodu. Samotné bunkry pak mají trojitý plot. To jsou typické rysy všech úložišť jaderných zbraní, které známe z Ruska,“ citoval šéfa týmu badatelů Hanse Kristensena britský list The Guardian.

Opravy prý začaly již v roce 2016 a letos nad „bunkrem“ vyrostla nová betonová střecha. Kristensen přitom řekl, že družicové snímky objektu nepřinesly důkazy, že by se v Kaliningradské oblasti, enklávě mezi Pobaltím a Polskem, nacházely jaderné zbraně. Svědčí však prý o tom, že „objekt je využíván“.

Vědci přitom nemají žádné informace o tom, pro jaké účely je konstrukce připravována, a netuší, zda se tam nacházely jaderné hlavice.

Iskandery údajně jen na cvičení



Ruský server gazeta.ru citoval vojenského experta Andreje Koškina, který závěry amerických vědců označil za „úsměvné“.

„Odvolávají se na údaje z map Googlu. To je celé to umění jejich vyšetřování. Copak si ve Spojených státech skutečně myslí, že by Rusko nedokázalo práce na podobném objektu utajit? Pokud by to bylo zapotřebí, nikdy by se o výstavbě a provozu sila s jadernými zbraněmi nedozvěděli,“ řekl.

Koncem ledna Rusko dopravilo do Kaliningradské oblasti balistické rakety Iskander-M. Ty se podle ruských vojenských zdrojů využívají při manévrech, avšak ne pro „reálnou střelbu“.

Ruské ministerstvo obrany reagovalo na výtky ohledně vyzbrojování Kaliningradské oblasti prohlášením, že jde o reakci na posilování jednotek NATO u ruských hranic.

Zdůraznilo, že Kaliningradská oblast je ruské území, na kterém mohou být dislokovány raketové komplexy, flotila nebo jiná výzbroj.