Obamovi poradci dostali od Saúdů kufry šperků. Předali je protokoláři

Kufr plný šperků dostal od saúdské vlády každý z poradců Bílého domu, když tehdejší americký prezident Barack Obama v červnu 2009 tuto zemi navštívil. Ve své nové knize The World As It Is (Svět jaký je) to tvrdí Ben Rhodes, bývalý Obamův poradce.