Novinky

„Připouštím, že s velkou pravděpodobností to neklapne. To neznamená, že se nám to nepodaří v nějakém časovém horizontu. Ale je možné, že to vyjde 12. června. Uvidíme, co se stane. Pokud na to (jednání) nedojde, možná se uskuteční jindy. Ale jednáme,“ citovala Trumpa CNN.

Podle mého to myslí vážně, opravdu vážně

Americký prezident zároveň ujistil, že Kim Čong-un myslí denuklearizaci své země vážně. „Podle mého to myslí vážně, opravdu vážně,” uvedl po boku Mun-Če-ina. Také Mun podle agentury Reuters ujistil, že nepochybuje o tom, že Trump při jednání uspěje a že chystaný summit ukončí korejskou válku, informovala agentura Reuters.

Už minulý týden vyslal Trump směrem ke Kim Čong-unovi jasný vzkaz; nechal se slyšet, že se Spojené státy nebudou pokoušet svrhnout jeho režim. Dodal ale již několikrát vyslovenou podmínku – že se KLDR vzdá jaderného arzenálu. V takovém případě jsou USA naopak připraveny režim ochránit. Jinak se však má má Kim Čong-un připravit na svržení a zabití. [celá zpráva]

O zrušení schůzky hovořila první KLDR



Severní Korea minulý týden zrušila plánované setkání s jihokorejskou delegací a od té doby už několikrát pohrozila, že chystaný summit v Singapuru zruší. [celá zpráva] Nelíbí se jí společné vojenské cvičení Spojených států a Jižní Koreje, které považuje za přípravu na invazi na sever.

Společné letecké cvičení pod názvem Max Thunder provádí Washington se Soulem každý rok. Manévry trvají vždy zhruba dva týdny.

Dojednání osobní schůzky mezi Trumpem a Kim Čong-unem bylo po měsících eskalace napětí na korejském poloostrově považováno za průlom a obrovský diplomatický úspěch. [celá zpráva] Kim v této souvislosti slíbil, že nechá zničit jadernou střelnici a zasadí se o jaderné odzbrojení.

Z diktátora beránek?



Dalším vstřícným krokem KLDR bylo propuštění tří vězněných Američanů. Termín schůzky Trump oznámil na Twitteru právě poté, co se s nimi z KLDR vrátil ministr zahraničí USA Mike Pompeo. Ten v Pchjongjangu dojednával i podrobnosti schůzky.

Kim Čong-un na snímku z května 2018

FOTO: ČTK/AP

Za důkaz zmírnění napětí byla považována už návštěva Kimovy sestry na zimní olympiádě, kterou pořádali Jihokorejci. [celá zpráva]