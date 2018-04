Novinky

FAA nařídil všem aerolinkám, které mají letadla poháněná tímto typem motoru, aby provedly ultrazvukovou kontrolu lopatek kompresoru. Ta odhalí únavové trhliny, které jsou okem zjistitelné. Kontrola má být provedena do dvaceti dnů u motorů s více než 30 000 cykly. Za cyklus se počítá vždy jeden let od startu do přistání.

Úřad své nařízení zdůvodnil tím, že praskliny vedoucí k únavovému lomu lopatek kompresoru, který zřejmě zavinil tragickou nehodu při letu z New Yorku do Dallasu „jsou nebo se vytvoří i u dalších výrobků stejné konstrukce.“

Aerolinky Southwest uvedly, že nařízení splní. Právě Boeingu 737-700 této společnosti se úterý roztrhl za letu levý motor [celá zpráva]. Už před dvěma lety mělo jejich letadlo podobnou nehodu, kdy se ulomily lopatky kompresoru a úlomky prosekaly trup. [celá zpráva]

Experti NTSB zkoumají roztržený motor Boeingu 737

FOTO: Reuters

FAA vydal nařízení krátce poté, co výrobce motorů CFM International, zveřejnil postup, jak má probíhat ultrazvuková kontrola. Doporučil přitom kontrolu lopatek po 20 tisících cyklech, která by měla proběhnout do konce srpna. Dále doporučil, aby motory s více než 20 000 cykly byly kontrolovány po každých dalších třech tisících cyklech, což podle něj představuje asi dva roky provozu

Podle CFM International se jím doporučené kontroly týkají 14 000 motorů. Dodal, že nejméně 680 motorů přitom má za sebou 30 000 cyklů, takže se jich týká povinná kontrola nařízená FAA. Z nich už bylo prověřeno 150. Jedna kontrola trvá čtyři hodiny.

Firma také uvedla, že poskytne 500 techniků, kteří pomohou s kontrolou.

Za letu se roztrhl motor CFM56-7B, který pohání Boeingy modelu 737NG ve verzích -600, -700, -800 a -900 a také vojenské verze označované C-40. Dále jej využívá i námořní hlídkový letoun P-8 Poseidon.

Od tohoto motoru je odvozen i motor CFM International LEAP, který pohání nyní vyráběné stroje Boeing 737 MAX.

Motor CFM56, vyráběný ve spolupráci firem GE Aviation a francouzské SNECMA Moteurs, je široce užíván v letecké dopravě. Různé jeho verze kromě Boeingů 737 pohání i Airbusy A315, A319, A320, A321 a A340.