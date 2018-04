Bývalý newyorský starosta Giuliani pomůže Trumpovi v kauze ruského vlivu na volby

Bývalý starosta New Yorku Rudy Giuliani se stane členem týmu osobních právních zástupců amerického prezidenta Donalda Trumpa. Sám Giuliani to potvrdil listu Washington Post. Tým zastupuje prezidenta při vyšetřování údajného zásahu Ruska do amerických prezidentských voleb v roce 2016.