Newyorská policie v úterý na Twitteru oznámila, že Ullah byl obviněn z nezákonného držení zbraně, z teroristické hrozby a podpory terorismu.

Soud na základě obvinění federální prokuratury „z použití zbraně hromadného ničení v systému metra při sebevražedném útoku” nařídil zadržovat ho ve vazbě.

Obviněn byl Ullah v nepřítomnosti, protože leží s vážnými zraněními v nemocnici. Při jeho neúspěšném atentátu přišli k úrazu také další čtyři lidi, jejich zranění jsou však jen lehká.

