Stará profese: Špínu na kandidáty v USA hledají už od 19. století

To, co kandidát na prezidenta Spojených států kdy řekl, jak hlasoval anebo co tají, může i po desetiletích náhle vyplout a pořádně mu zavařit. Je to práce „stopařů“ v zákulisí, kteří měsíce pátrají po příslovečných kostlivcích volebních aktérů ve skříni. Masívní slídění po slabých místech i vrhání špíny provází kandidáty amerických voleb už od 19. století.