Oswald před atentátem spáchaným 22. listopadu navštívil v Mexiku 28. září 1963 sovětské velvyslanectví a mluvil s konzulem Valerijem Vladimirovičem Kostikovem. Volal tam 1. října, kdy se špatnou ruštinou ptal, zda je něco nového ohledně telegramu do Washingtonu. Dostal odpověď, že byl zaslán požadavek, ale zatím nedošla odpověď. Není ale jasné, co chtěl. Je možné, že zařídit pas. Oswald měl problémy s vycestováním z USA.

Kostikov však byl agent KGB a spadal pod 13. oddělení, které mělo na starosti i sabotáže a atentáty.

Lee Harvey Oswald, zadržený v souvislosti s Kennedyho vraždou, 23. listopadu 1963 v Dalasu odpovídá novinářům

FOTO: Uncredited, ČTK/AP

Nové dokumenty také ukazují, že FBI nezabránila Oswaldovi v cestě do Mexika, i když bylo jasné, že tam míří. Agent FBI při vyšetřování přiznal, že se na něj Oswald v roce 1962 obrátil, aby mu pomohl prodloužit výjezdní vízum pro ženu. Po návratu z Mexika FBI Oswalda nevyslechla.

Kubánská stopa vystydla

Návrh zprávy pro kongresový výbor z roku 1979 uvádí, že je nepravděpodobné, že by Kuba chtěla zabít Kennedyho v odvetě za pokusy tajné služby CIA zabít Fidela Castra. Pokud by to vyšlo najevo, mohlo by to být záminkou k americkému útoku na Kubu. „Takové riziko by nemělo cenu,“ stojí ve zprávě.

Zabít Castra

Ukazuje se také, jakou cenu měl Castrův život. Zpráva FBI z roku 1964 popisuje setkání s kubánským exilem, kde se měla dojednat cena za zabití Fidela Castra, jeho bratra Raúla a Che Guevary. „Bylo pociťováno, že 150 000 dolarů za vraždu Fidela Castra plus 5000 dolarů na výdaje je příliš moc,“ stojí ve zprávě. Na další schůzce bylo stanoveno 100 000 dolarů za hlavu Castra a po dvaceti tisících za zbylé dva.

Některé dokumenty opět zmiňují známé plány CIA zavraždit Castra. Chtěli využít generála Williama Donovana, aby dal Castrovi jedem napuštěný potápěčský oděv, když bude vyjednávat o propuštění vězňů, kteří podnikli útok v zátoce Sviní. „Je známo, že Fidel Castro se rád potápí,“ stojí v jedné zprávě. V neoprenu proto měla být plíseň způsobující chronickou kožní nemoc a bakterie tuberkulózy. Donovan ale plán odmítl a předal mu nekontaminovaný oblek.

Dalším plánem bylo umístit nálož do mušle a tu nastražit v místě, kde se Castro potápí. Ta měla vybuchnout, když se zvedne. „Po průzkumu se zjistilo, že v Karibském moři není žádná mušle, která by byla dost velká, aby upoutala Castrovu pozornost a dalo se do ní dát dostatečné množství výbušnin.“

Jedna z prvních zpráv o zastřelení amerického prezidenta Johna F. Kennedyho 22. listopadu 1963

FOTO: Uncredited, ČTK/AP

Dalším nápadem bylo dát najatému Kubánci nějakou extra zbraň, kterou by ho mohl zabít. Kubánec chtěl střílející tužku, ale bylo mu nabídnuto pero s jehlou napuštěnou jedem. Muž to odmítl, protože by se musel dostat příliš blízko ke Castrovi.

Vyšetřování smrti atentátníka



Část se věnuje i vyšetřování, hlavně Oswaldově smrti. Zaměřovalo se na roli majitele striptýzového klubu Carousel Jacka Rubyho, který Oswalda zastřelil. Objevily se spekulace, že se majitel klubu před atentátem na Kennedyho sešel s dallaským policistou.

FBI byla navíc varována, že Oswaldovi hrozí smrt. „Včera jsme v Dallasu přijali hovor od muže mluvícího chladným hlasem, který řekl, že byl členem výboru ustaveného k zabití Oswalda. Informovali jsme policejního šéfa a ten nás ujistil, že Oswaldovi bude poskytnuta adekvátní ochrana,“ stojí ve zprávě.

To se však nestalo. Oswald byl zastřelen 24. listopadu majitelem striptýzového klubu Jakem Rubym, když ho eskortovali do sklepa dallaského policejního velitelství.

Pátralo se také po striptérce Kitty, která měla být spojena s Jackem Rubym. Zjistilo se, že jediná Kitty v oblasti byla Kitty Ravillová z New Orleans, která spáchala sebevraždu v srpnu nebo v září 1963, tedy před atentátem.

Dokument datovaný 24. listopadu 1963, který se týká smrti Leea Harveyho Oswalda, domnělého vraha prezidenta Johna F. Kennedyho.

FOTO: Jon Elswick, ČTK/AP



Bez konce



Jediný zajímavý dokument je nekompletní, a tak klíčová odpověď o možném zapletení CIA do atentátu chybí. Vyšetřovatel z Warrenovy komise zaměřené na aktivity CIA David Belin uvedl: „Závěrečná oblast mého vyšetřování se vztahuje k obviněním, že CIA byla nějakým způsobem tajně zapletena do zabití prezidenta Kennedyho.“

Belin vyslýchal bývalého ředitele CIA Richarda Helmse, který byl v době atentátu náměstkem ředitele pro plánování. Když svou pozici Belin potvrdil, dostal otázku: „Je tu nějaká informace ohledně vraždy prezidenta Kennedyho, která by ukazovala, že by Lee Harvey Oswald byl nějakým druhem agenta CIA nebo agentem...“ Tady ale dokument končí. Odpověď chybí.

Původně měly být odtajněny všechny zbylé materiály, americký prezident Donald Trump to i slíbil, ale dostal se pod tlak tajných služeb a musel ustoupit, aby nebyla ohrožena bezpečnost. [celá zpráva]