Web New York Mag shrnul, co se podařilo o pachateli sobotního útoku zjistit. Fields podporoval Trumpa, stavbu zdi na hranici s Mexikem a byl přesvědčen, že současný americký prezident klade důraz na rasu. Registroval se jako volič republikánů. Zřejmě hlasoval pro Trumpa v primárkách a pak i v loňských prezidentských volbách.

James Alex Fields Jr. (uprostřed) na akci Sjednoťte pravice se symboly hnutí Vanguard

FOTO: Reuters

Jeho matka, paraplegička Sarah Bloomová, která ho vychovávala sama, o jeho cestě na demonstraci věděla. Řekl jí totiž, aby mu pohlídala kočku. Uvedla, že říkal něco o alternativní pravici. „Nevěděla jsem, že to byli bílí rasisté. Myslela jsem si, že to má něco do činění s Trumpem, a Trump není bílý rasista,“ uvedla s tím, že o politiku neměla zájem.

Podle serveru BuzzFeed měl Fields na své facebookové stránce, kterou sociální síť už odstranila, mnoho poznámek o Trumpovi a alternativní pravici i odkazy na rasisty a nacisty. Byla tam i fotografie nacistického vůdce Adolfa Hitlera jako dítěte nebo vojáci držící americké vlajky a vlajky s hákovým křížem.

Fields měl rovněž na sobotní manifestaci na sobě symboly hnutí Vanguard, které je považováno za tvář amerického fašismu. Samo hnutí však na Twitteru popřelo, že by Fields byl jeho členem. Na jenom z videí Vanguardu je však Fields zachycen, jak na jedné z akcí skanduje: „Buzny jděte domu, nemáte testosteron!“

Fascinace rasismem a nacismem

Bývalý Fieldsův učitel Derek Weimer agentuře AP řekl, že v deváté třídě střední školy (americký vzdělávací systém se skládá z 12 ročníků, pozn. red.) si všiml, že je silně pod vlivem radikálních názorů ohledně rasy a nacismu. Pokoušel se ho prý od nich odvrátit. „Bylo to něco, co v něm rostlo. Přiznávám, že jsem selhal. Zkoušel jsem ale udělat, co šlo,“ sdělil AP Weimer.

James Alex Fields Jr. (druhý zleva) na setkání ultrapravice v Charlottesville pod sochou generála Leeho, která má být odstraněna.

FOTO: Alan Goffinski, ČTK/AP

Fieldse chtěl zbavit jeho idejí a dokonce mu pomohl se žádostí o vstup do armády, protože měl pocit, že v armádě by se mohl zbavit svého přesvědčení o nadřazenosti bílé rasy. Fieldsova žádost byla napřed odmítnuta, ale v létě 2015 byl přijat. Ve službě ale byl jen čtyři měsíce, „protože v prosinci 2015 nesplnil požadavky výcviku“, uvedl Pentagon.

Weimer dodal, že je nutné se z tragédie poučit. „Je to rozhodně něco, před čím musíme být ostražití, protože toto rozděluje naši zemi,“ uvedl. To se ukázalo i po sobotní tragédii, kdy Trump násilnosti, které podle něj měly původ na „mnoha a mnoha stranách”, odsoudil. Svá slova však nevztahoval přímo k ultrapravici, což mu vytkli demokraté i někteří republikáni. [celá zpráva]

Z Trumpovy Rady amerických výrobců proto v reakci odstoupil ředitel společnosti Merck Ken Frazier, když uvedl: „Američtí vůdci musí ctít naše základní hodnoty jasným odsouzením nenávisti, bigotnosti a skupiny vyznávajících (rasovou) nadřazenost, které jsou proti americkému ideálu, že jsou si všichni lidé rovni.“

James Alex Fields Jr.

FOTO: ČTK/AP

Polosirotek

Auto, kterým v sobotu do davu najel, si Fields zřejmě koupil z peněz, které mu odkázal otec. Ten zahynul při nehodě ještě před jeho narozením, zabil ho opilý řidič. Peníze spravoval Fieldsův strýc, podle kterého se na rodinných setkáních neprojevoval zrovna přátelsky. „Když mu bylo osmnáct, požádal o své peníze, a to bylo naposled, kdy jsem s ním byl kontaktu,“ řekl listu The Washington Post.

Fields také tvrdil učiteli, že u něj zamlada diagnostikovali schizofrenii a že bral antipsychotika. Vyloučit rodinné sklony k agresi navíc nelze, život Fieldsových prarodičů z matčiny strany totiž skončil tragicky. Její otec Marvin Bloom svou bývalou ženu Judy – tedy babičku útočníka – zastřelil, pak obrátil zbraň i proti sobě. V té době bylo Fieldsově matce šestnáct let.

Dvacetiletý Fields jel v sobotu speciálně na manifestaci Sjednoťte pravici, která protestovala proti chystanému odstranění jezdecké sochy konfederačního generála Roberta E. Leeho v Charlottesville. Proti manifestaci ultranacionalistů, zastánců odkazu konfederace a dalších ultrapravicových skupin poklidně protestovali zastánci demokracie a rovnosti, když do nich v sobotu se svým muscle car Dodge Challenger Fields vjel. [celá zpráva]

Jel tak rychle, že vůz před sebou natlačil do dalšího auta před ním. Pak rychle vycouval, policie ho ale záhy chytila. Obviněn byl z vraždy druhého stupně (tedy úkladné) a způsobení tří vážných zranění a také z toho, že nezastavil, aby pomohl zraněným. Jeho obětí se stala 32letá Heather Heyerová, která pobývala v USA pololegálně. Z devatenácti hospitalizovaných jich deset zůstává v nemocnici.