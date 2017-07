NYT: Trumpův syn se setkal s ruskou právničkou na základě slibu kompromitujících materiálů na Clintonovou

Nejstarší syn Donald, zeť Jared Kushner a bývalý šéf volební kampaně amerického prezidenta Donalda Trumpa se setkali loni s ruskou právničkou napojenou na Kreml. Podle deníku The New York Times (NYT) Trump junior na setkání přistoupil poté, co dostal příslib kompromitujících informací na Trumpovu prezidentskou protikandidátku Hillary Clintonovou.