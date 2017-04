„Řekl jsem, že je zastaralé. Nadále není zastaralé,“ řekl Trump o NATO na společné tiskové konferenci se Stoltenbergem. „Stěžoval jsem si na to před dlouhou dobou a oni udělali změny a nyní bojují s terorismem.“

Trump upřesnil, o čem jednali: „Generální tajemník a já jsme měli produktivní diskusi, co více by NATO mohlo dělat v boji proti terorismu.“ Stoltenberg také schůzku ocenil a potvrdil, že NATO musí v boji proti terorismu dělat více.

Trump zopakoval, že členské státy Severoatlantické aliance se musí dostatečnými investicemi do armády podílet na společné obraně a odvádět na obranu dvě procenta HDP, což ale většina členských zemí včetně ČR nečiní. „Jestliže ostatní země budou platit férový podíl místo toho, aby závisely na USA, bude to rozdíl a budeme mnohem bezpečnější,“ sdělil americký prezident.

Oba také jednali o chemickém útoku v Sýrii, z něhož Washington viní syrský režim Bašára Asada. Trump Asada označil za „řezníka“ a prohlásil, že vůbec nepochybuje o správnosti amerického odvetného úderu na syrskou leteckou základnu. Alianční státy americký odvetný úder podpořily, za což jim Trump podle ČTK nyní poděkoval. Dodal, že nastal čas ukončit brutální válku v Sýrii, porazit teroristy a umožnit uprchlíkům návrat domů.

Donald Trump (vpravo) zdraví generálního tajemníka NATO Jense Stoletenberga.

FOTO: Jonathan Ernst, Reuters

Americký prezident poznamenal, že by si rád myslel, že Rusko o chemickém útoku předem nevědělo.

Trump se zmínil i o středeční schůzce ministrů zahraničí USA a Ruska Rexe Tillersona a Sergeje Lavrova v Moskvě: „Věci šly velmi dobře. Možná lépe, než jsme čekali.“ Podrobnosti o schůzce zmínil, ale podotkl, že situace dobrá není. „Právě teď vůbec nepostupujeme společně s Ruskem . Vztahy s Ruskem jsou možná na nejnižší úrovni vůbec.“ [celá zpráva]

Změna pohledu na Čínu a Yellenovou



Trump ale ve středu nezměnil jen pohled na NATO, ale také na Čínu. V rozhovoru pro The Wall Street Journal řekl, že by už nějakou dobu neoznačil Čínu za zemi, která manipuluje s kurzem měny. Podle něj se snaží zabránit oslabení jüanu. Před zvolením i po nástupu do funkce ale tvrdil, že Čína kus vlastní měny záměrně oslabuje.

Trump dodal, že má problémy s posilující dolarem: „Myslím si, že náš dolar se stal příliš silný, částečně je to moje chyba, protože lidi mi věří.“ Dodal, že silný dolar má své výhody, ale poškozuje americkou ekonomiku: „Je velmi těžké konkurovat, když máte silný dolar a ostatní země znehodnocují měnu.”

Obrátil i v pohledu na šéfku americké federální banky Fed Janet Yellenovou, kterou dlouhodobě kritizoval kvůli tomu, že nízké úrokové sazby poškozují střadatele. Naznačoval, že ji nenavrhne na druhý termín. Nyní ale sdělil, že teď se mu líbí „politika nízkých sazeb“ a že uznává Yellenovou