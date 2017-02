„Prostě nemůžu uvěřit, že by soudce naši zemi uvrhnul do takového nebezpečí,” napsal Trump na Twitteru. „Pokud se něco stane, dávejte vinu jemu a soudnímu systému. Lidi proudí do země. (To je) zlé!” dodal.

„Dal jsem pokyn (ministerstvu) vnitřní bezpečnosti, aby kontrolovalo lidi, kteří přicházejí do země, VELMI PEČLIVĚ,” uvedl prezident v dalším příspěvku na sociální síti. „Soudy tuto práci velmi ztěžují,” poznamenal.

Just cannot believe a judge would put our country in such peril. If something happens blame him and court system. People pouring in. Bad! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 5. února 2017

Právní názor federálního soudce je prý „směšný”

Trump na soudce Robarta zaútočil už v sobotu. Označil ho za "takzvaného soudce" a jeho právní názor za "směšný". Robart v pátek pozastavil platnost Trumpova protiimigračního výnosu a to až do prozkoumání stížnosti, kterou již dříve podal generální prokurátor ve Washingtonu. Ministerstvo spravedlnosti proti Robartovu verdiktu podalo v sobotu odvolání. Odvolací soud v San Francisku ale nevyhověl jeho žádosti, aby do rozhodnutí o odvolání dočasně a s okamžitou účinností platnost dekretu obnovil.

Trumpovy útoky proti nezávislému soudu o víkendu řada lidí kritizovala. Viceprezident Mike Pence ale Trumpa obhajoval s tím, že prezident "může kritizovat koho chce". Pro americký lid je podle něj "velmi osvěžující", že vědí, co si prezident o různých věcech myslí.

Sporný zákaz



Spor se vede o exekutivní nařízení, které Trump podepsal minulý týden a kterým dočasně zakázal vstup občanům sedmi převážně muslimských zemí do USA. Opatření se dotklo státních příslušníků Iránu, Iráku, Libye, Somálska, Súdánu, Sýrie a Jemenu; u Syřanů opatření mělo platit na dobu neurčitou.

Kritici nařízení poukazují na to, že občané ani jednoho z uvedených států nikdy nespáchali na americké půdě teroristický čin, na rozdíl například od občanů Saúdské Arábie, kteří ovšem dekretem zasaženi nejsou. Trumpovi odpůrci to dávají do souvislosti s prezidentovými podnikatelskými vazbami v této zemi.

Zároveň prezident na 120 dnů zastavil americké programy přijímání uprchlíků. Po rozhodnutí soudce Robarta americké úřady začaly občany dotčených zemí s platným vízem do země opět pouštět.