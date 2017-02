Neshoda mezi oběma státníky podle amerických médií nastala v otázce dohody o výměně žadatelů o azyl, kterou s Austrálií uzavřel Trumpův předchůdce v Bílém domě Barack Obama.

„Byl to zdaleka nejhorší rozhovor,“ ulevil si podle deníku The Washington Post americký prezident poté, co zavěsil. Později na Twitteru napsal, že tu hloupou dohodu prostuduje.

Do you believe it? The Obama Administration agreed to take thousands of illegal immigrants from Australia. Why? I will study this dumb deal!