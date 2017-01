S Trumpovým byznysem to nemá co dělat, hájí se Bílý dům po migračním zákazu

Migrační zákaz vydaný v pátek americkým prezidentem Donaldem Trumpem nebral žádné ohledy na podnikání jeho rodinné firmy Trump Organization. V neděli to uvedl Trumpův kancléř Reince Priebus poté, co média upozornila na to, že na seznamu zemí není žádná ze zemí, v nichž Trumpovi podnikají.