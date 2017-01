Byl to jeho rozlučkový let prezidentským boeingem, avšak už bez volacího znaku Air Force One. Stroj měl asi půlhodinové zpoždění, jelikož v nízkých mracích a při špatné viditelnosti nad Palm Springs se piloti třikrát pokusili přistát, než nakonec zvolili záložní letiště na nedaleké základně.

Obama tím zklamal hlouček příznivců, kteří jej chtěli po přistání uvítat, ale exprezident byl patrně rád, že po stresujícím finále v úřadu konečně dorazil do klidu dočasného útočiště v Rancho Mirage – luxusního sídla, jež patří španělskému velvyslanci Jamesi Costosovi.

Doživotní ochrana

Hned v sobotu ráno si exprezident vyrazil v doprovodu doživotně přidělených agentů tajné služby zacvičit a pak rovnou na VIP golfové hřiště šéfa elektronické společnosti Oracle, miliardáře Larryho Ellisona. Tam – jak jinak – mohou jen zvaní. Obama golfem žije a ani ve funkci nepromeškal jedinou příležitost si zahrát.

Objektivy fotoreportérů zachytily za neprůstřelným sklem auta hluboce zamyšlenou tvář muže, který v sobě zjevně zpracovával hluboké prožitky posledních dní v Bílém domě. Obamova autokolona se nyní smrskla na tři SUV vozy tajné služby a vedoucí limuzínu pro exprezidenta.

Záloha na memoáry: půl miliardy

Ochrany tajné služby bude požívat doživotně – je tomu tak na základě tři roky starého zákona. Předchozí legislativa – z roku 1977 – ji zaručovala exprezidentům po dobu deseti let po odchodu z funkce.

Obama má už – po nynějším odpočinku – nachystán další program. Plánuje mimo jiné sepsat memoáry. Záloha na knihu se má prý vyšplhat ke 20 miliónům dolarů – tedy kolem půl miliardy korun, což by bylo vůbec nejvíc, co kdy který exprezident inkasoval. Hodlá ji propagovat během turné po USA v příštím roce.

Exprezident Barack Obama s manželkou Michelle

FOTO: Brendan McDermid, Reuters

Do veřejného života se chce vrátit po pár měsících a chce pomoci otřeseným demokratům postavit se po volebním debaklu znovu na nohy.

Vlastní kancelář bude mít Obama ve washingtonském sídle Světového fondu na ochranu přírody a s manželkou Michelle se pustí do sbírky na stavbu své prezidentské kanceláře v domovském Chicagu, jež má vyjít až na půl miliardy dolarů.

Roční penze za 200 tisíc dolarů

Obama rozhodně nebude strádat – může počítat s prezidentskou penzí kolem 200 tisíc dolarů ročně. Kromě toho mu stát bude hradit provoz kanceláře, platy jejího personálu a cestovní výdaje. Sněmovna čerstvě seškrtala prezidentskou penzi na 200 tisíc a na stejnou sumu i celkové náklady na kancelář, personál a cesty. Uvidí se, zda změna projde i Senátem.

Čtyři bývalí prezidenti zatím stáli podle účtů za rok 2015 státní pokladnu celkem 3,246 miliónu dolarů: nejvíc George W. Bush – 1,098 miliónu, z čehož nejvíc padlo za kancelář (434 tisíc dolarů).

Podle serveru govexec.com následoval Bill Clinton (924 tisíc), George Bush starší (794 tis.) a Jimmy Carter (430 tis.) – ten spotřeboval na kancelář jen čtvrtinu toho co jiní.