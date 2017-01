19:37 - Delegace Donalda Trumpa dorazila do Bílého domu, kde ji čeká slavnostní oběd. Trump do Bílého domu poprvé vstoupil jako prezident Spojených států amerických.

19:30 - Jedním z dekretů, který Trump podepsal, byla listina umožňující jmenování námořního generála ve výslužbě Jamese Mattise ministrem obrany. Informovala o tom agentura DPA.

JUST IN: President Trump signs his first documents as 45th President of the United States https://t.co/lK9wiqLJWI https://t.co/TwT11YrQCS — CNN Breaking News (@cnnbrk) January 20, 2017

19:22 - Nový americký prezident podepsal první dekrety. Od papeže mu zároveň přišla blahopřejná zpráva.

18:43 - Manželé Trumpovi se rozloučili s exprezidentem Barackem Obamou a jeho ženou Michelle. Ti nastoupili do helikoptéry a později zamíří letadlem do Kalifornie.

Video

BEZ KOMENTÁŘE: Barack a Michelle Obamovi odletěli hned po inauguraci z Kapitolu

18:39 - Trump shromážděným občanům zamával a inauguraci za mohutného potlesku opustil. Nyní se nový prezident a viceprezident v doprovodu přibližně osmi tisíc účastníků slavnostního průvodu přesunou od Kapitolu do Bílého domu po téměř 2,5 kilometrů dlouhé cestě podél Pensylvánské třídy.

18:26 - Ceremonii ukončila hymna Spojených států v podání šestnáctileté zpěvačky Jackie Evanchové, která se účastnila soutěže Amerika má talent.

Bývalý americký prezident Barack Obama s manželkou Michelle poslouchají hymnu během inaugurace Donalda Trumpa. Hymnu zpívala šestnáctiletá Jackie Evanchová.

FOTO: Carlos Barria, Reuters

18:25 - Biskup Wayne T. Jackson, křesťanský reverend Franklin Graham a Marvin Hier z židovského centra Simona Wiesenthala na závěr ceremonie novému prezidentu Donaldu Trumpovi požehnali a popřáli mu štěstí při výkonu úřadu.

18:18 - Donald Trump zakončil projev předvolebním heslem, že Amerika bude opět velká.

18:15 - Amerika je a bude na prvním místě, slíbil nový prezident Spojených států občanům. Nastínil světlé zítřky, obnovu ekonomiky, budování infrastruktury a tvorbu nových pracovních míst. Slíbil, že Američanům vrátí hrdost.

18:05 - Donald Trump na úvod projevu poděkoval Obamovým za pomoc při předávání moci a oznámil, že moc se předá z Washingtonu do rukou lidu.

18:00 - Nově zvolený prezident Donald Trump složil prezidentský slib.Stal se 45 prezidentem USA

17:53 - Nový viceprezident Spojených států amerických Mike Pence složil přísahu. „Já, Michael Richard Pence slavnostně přísahám, že budu podporovat a bránit ústavu Spojených států proti všem nepřátelům, doma i v zahraničí,“ přislíbil nový americký viceprezident Mike Pence americkému lidu.

17:40 - Na inauguraci promluvil kardinál Timothy Dolan, který požádal boha, aby pomohl americkému lidu i budoucímu prezidentovi.

17:32 - Zvolený prezident Donald Trump sešel po východním schodišti průčelí Kapitolu, pozdravil se s Michelle Obamovou i Barackem Obamou. Senátor Roy Blunt zahájil slavnostní inauguraci.

Video

BEZ KOMENTÁŘE: Donald Trump, jeho manželka Melania, Barack Obama a viceprezident Mike Pence přicházejí na Kapitol

17:29 - Po schodech Kapitolu sestoupil budoucí viceprezident Mike Pence.

Budoucí viceprezident Mike Pence přichází na svou inauguraci

FOTO: Carlos Barria, Reuters

17:28 - Donald Trump prochází Kongresem.

17:25 - Za fanfár přicházejí dosluhující prezident Barack Obama a viceprezident John Biden.

17:20 - V ulicích, kudy projížděla kolona, bylo méně lidí, než při inauguraci Baracka Obamy v letech 2009 a 2013. Odhaduje se přítomnost 800 000 lidí, první Obamovu inauguraci sledovalo 1,8 miliónu lidí, uvedla BBC.

17:08 - Donald Trump a Barack Obama dorazili ke Kapitolu. Na místě už je i Jimmy Carter a jeho žena Rosalynn stejně jako George W. Bush.

17:03 - Protestující občané v ulicích Washingtonu jsou čím dál agresivnější. Policie už proti nim musela použít slzný plyn.

16:59 - Obamovi a Trumpovi vyšli spolu z Bílého domu společně a jedou na místo inaugurace v Kapitolu. V dalším voze jedou spolu dosluhující a nový viceprezident Joe Biden a Mike Pence.

16:51 – Napětí mezi příznivci a odpůrci Donalda Trumpa nepolevuje. Černě odění protestující se ve Washingtonu chopili odpadkových košů a vymlátili s nimi několik výloh obchodů.

Video

BEZ KOMENTÁŘE: Demonstranti ve Washingtonu házeli kameny a rozbíjeli výlohy

Zaměstnanci bezpečnostních složek museli kvůli příznivcům hnutí Black Lives Matter uzavřít jeden ze vstupů na slavnostní inauguraci, protože demonstranti příchozí odmítali nechat projít. Trumpovi odpůrci navíc příznivce fyzicky napadají, házejí po nich lahve a snaží se jim vyškubávat vlajky.

This Trump supporter in orange was just assaulted by people throwing bottles, one of which hit him, and trying to grab his Trump flag. pic.twitter.com/Z6HxAqhi6o — James Cook (@BBCJamesCook) January 20, 2017

16:32 – Dorazila už i poražená demokratická kandidátka z letošní americké prezidentské volby Hillary Clintonová spolu se svým manželem a někdejším šéfem Bílého domu Billem.

Video

BEZ KOMENTÁŘE: Manželé Obamovi přivítali Donalda Trumpa s chotí, na inauguraci mezitím dorazili Clintonovi

16:00 – Mezi příznivci a odpůrci zvoleného amerického prezidenta Donalda Trumpa se strhly první potyčky. Odpůrci nastávajícího šéfa Bílého domu nechtějí jeho příznivce pustit na slavnostní inauguraci, police se snaží zajistit pořádek.

Police trying to keep peace at 10 and E. But protesters continue to clash with officers as Trump supporters have trouble getting in. pic.twitter.com/p6TqeZxOfU — Patrick Madden (@Patrick_Madden) January 20, 2017

15:48 – Obamovi a Trumpovi se sešli na čaj, oba státníci si potřásli rukama. Melania Trumpová předala Michelle Obamové dárek.

President Obama and First Lady Michelle Obama welcome President-elect Trump and future First Lady Melania Trump to the White House. pic.twitter.com/umxRiHtnL0 — ABC News (@ABC) January 20, 2017

15:26 – Barack Obama jakožto prezident Spojených států naposledy opustil Bílý dům. „Sloužit vám bylo ctí mého života. Udělali jste ze mě lepšího lídra a člověka. Nepřestanu, budu tu vždy s vámi jako občan, inspirován vašimi hlasy pravdy a spravedlnosti, humoru a lásky,“ napsal na Twitteru.

I won't stop; I'll be right there with you as a citizen, inspired by your voices of truth and justice, good humor, and love. — President Obama (@POTUS) January 20, 2017

14:47 – Zvolený americký prezident Donald Trump s chotí Melanií zahájili páteční program, který vyvrcholí inaugurací. Účastní se bohoslužby v episkopálním kostele svatého Jana poblíž Bílého domu. Poté prezident Barack Obama s chotí Michelle přivítají Trumpovi u ranního čaje.

Pres.-elect Donald Trump and future First Lady Melania Trump depart Blair House for St. John's church ahead of #Inauguration Day ceremony. pic.twitter.com/X2PabHpr0l — This Week (@ThisWeekABC) January 20, 2017

14:33 – Trump už se těší. „Dneškem všechno začíná. Uvidíme se v 11 hodin při přísaze. Hnutí pokračuje – práce začíná!,” tweetuje Trump.

It all begins today! I will see you at 11:00 A.M. for the swearing-in. THE MOVEMENT CONTINUES - THE WORK BEGINS! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 20, 2017

13:55 – Inaugurační rituál sice začíná až v 15:30, tribuny se už ale začínají plnit. hlásí zpravodajka BBC Nada Tawfiková.

Crowds starting to fill in now for #Inauguration 800,000 ppl expected compared to 1.8 mil that came for Obama in '09 pic.twitter.com/eGdtIy1aa7 — Nada Tawfik (@nadamtawfik) January 20, 2017

13:33 – Co přesně bude Donald Trump při své inauguraci říkat, předem není známo. Část jeho prezidentské přísahy již ale zveřejnila BBC. „Slavnostně přísahám, že budu svědomitě zastávat úřad prezidenta Spojených států amerických a udělám vše, co bude v mých silách, abych hájil, chránil a bránil ústavu Spojených států,“ slíbí Trump při převzetí úřadu Američanům.

Baracka Obamu a jeho rodinu čeká poslední ráno v Bílém domě

FOTO: Lucas Jackson, Reuters

13:06 – Oficiální program začne pro nastávajícího prezidenta Donalda Trumpa a jeho viceprezidenta Mika Pence ve 14:30 středoevropského času. Oba státníci se s rodinami zúčastní bohoslužby v episkopálním kostele svatého Jana poblíž Bílého domu. Poté dosluhující prezident Barack Obama s chotí Michelle přivítají Trumpa s jeho manželkou Melanií u ranního čaje.

V ulicích už se shromáždili i Trumpovi odpůrci.

FOTO: Toru Hanai, Reuters

12:38 – Před inaugurací nového prezidenta se mobilizují jeho odpůrci i příznivci. Odpůrci chystají protesty ve všech padesáti státech a dalších dvaatřiceti zemích světa včetně Česka. Přímo do Washingtonu se zase sjíždějí motorkáři, kteří chtějí chránit Trumpa před desítkami tisíc demonstrantů, jež vyjdou do ulic hlavního města. Jen pochodu za práva žen se má zúčastnit 200 tisíc lidí. [celá zpráva]

12:14 – Svou inaugurační řeč si Trump, který podle svých slov od střední školy nepřečetl jedinou knihu od začátku do konce, napsal sám. A svět o tom zpravil na Twitteru:

Writing my inaugural address at the Winter White House, Mar-a-Lago, three weeks ago. Looking forward to Friday. #Inauguration pic.twitter.com/S701FdTCQu — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 18, 2017

12:06 – Páteční uvedení Donalda Trumpa do úřadu prezidenta Spojených států si vyžádá dosud nejvyšší výdaje. Inaugurace a s ní spojené oslavy vyjdou podle odhadu listu The New York Times na více než 200 miliónů dolarů. To je v přepočtu zhruba pět miliard korun. [celá zpráva]

11:32 – Trump bude přísahat na dvě bible. Jednou je rodinná kniha, kterou mu věnovala matka. Druhou je bible Abrahama Lincolna, na kterou Lincoln přísahal při uvedení do prezidentského úřadu v roce 1861.

11:30 – Prezident Obama ve čtvrtek udělil poslední milosti a zmírnil trest 330 vězňům odsouzeným kvůli drogám. Obama celkem udělil milost nebo snížil trest 1715 lidem. Udělil tak zdaleka nejvíc milostí ze všech prezidentů USA.

Barack Obama uspořádal ve středu poslední tiskovou konferenci.

FOTO: ČTK/AP

11:25 – Účast na inauguraci potvrdili exprezidenti Jimmy Carter, Bill Clinton, George W. Bush. Přirozeně nebude chybět ani Obama. George Bush starší kvůli nemoci nedorazí.

11:20 – První část inauguračních ceremonií začala pro Donalda Trumpa už ve čtvrtek, když se nastupující hlava států podle tradice zúčastnila kladení věnců na Arlingtonském hřbitově poblíž budovy Pentagonu. Následně si u Lincolnova památníku Trump vyslechl uvítací koncert zorganizovaný na jeho počest.