Několik zdrojů z americké administrativy, které agentura Reuters nejmenovala, potvrdilo, že takové závěry se objevily v nové zprávě tajných služeb. CIA a další služby podle nich shledaly, že ruská vláda v době před prezidentskými volbami v USA zesílila své snahy na podporu republikánského kandidáta Donalda Trumpa.

Ten nejenže v předvolebním boji dal několikrát najevo ochotu sblížit se s Moskvou, ale také se svým typickým řečnickým rozmachem vyzval Rusko, že jestli ještě má nějaké e-maily týkající se Hillary Clintonové, tak ať je zveřejní.

Rusko i Trump ovšem závěry amerických tajných služeb odmítají a agentura Reuters jména Rusů, kteří měli s ukradenými e-maily z tábora demokratky Clintonové nakládat a předávat je k publikaci WikiLeaks, neuvedla.

Agenti: Rusko je hrozbou



Zpráva vyšla jen pár hodin poté, co šéfové amerických tajných služeb ve společném prohlášení uvedli, že Rusko, které disponuje vyspělými útočnými počítačovými programy s důmyslnými funkcemi, představuje závažnou a rostoucí hrozbu pro zájmy Spojených států.

„Rusko je plnohodnotný hráč v kybernetickém prostoru, který představuje závažnou hrozbu pro americkou vládu, vojenskou, diplomatickou a obchodní infrastrukturu,“ uvedli ředitel zpravodajských služeb USA James Clapper, ředitel Národní bezpečnostní agentury (NSA) Michael Rogers a náměstek ministra obrany pro tajné služby Marcel Lettre.

Oznámení přišlo poté, co prezident Barack Obama v reakci na ruské vměšování se do dění v USA prostřednictvím hackerů vyhostil 35 ruských diplomatů. Rusko i Trump to popírají a Obamův nástupce prý chystá zveřejnění vlastních závěrů. Zatím tak ale neučinil a v pátek by se měl sejít se zástupci tajných služeb, kteří mu mají předložit své závěry.

Uvnitř amerických tajných služeb je nicméně evidentní značné rozladění nad Trumpovými reakcemi. „Je to smutné, když politici věří víc Vladimiru Putinovi a Julianu Assangeovi (šéf WikiLeaks – pozn. red.) než Američanům, kteří denně riskují své životy, aby dodali objektivní zpravodajskou analýzu,“ stěžoval si jeden ze zdrojů CNN.

Trump avizoval, že představí vlastní závěry o hackerských útocích. S představiteli tajných služeb se sejde v pátek. Současně se chystá po svém příchodu do Bílého domu 20. ledna tajné služby provětrat a reorganizovat. [celá zpráva]