Vladimír Plesník, Právo

Stalo se tak v době, kdy se ekologickým aktivistům nezanedbatelně povzbuzovaným Zelenými podařilo prosadit do německého veřejného mínění přikázání, že ten, kdo neopomíjí letiště, by se měl hanbou propadat. Proč? Protože letecká doprava po sobě zanechává obrovskou uhlíkovou stopu, čímž přispívá ke zhoršování klimatu.

Navíc hnutí školáků Fridays for Future se nemůže v žádné jiné evropské zemi pochlubit takovou silou až uctíváním jako ve Spolkové republice. A Greta Thurnbergová, guru pátečních stávek ze Švédska, to opakuje jasně: Zodpovědní zůstávají na zemi.

Spolková vláda zezelenala natolik, že šíří strach a obavy Michael Kretschmer, saský premiér

„Právě tlak aktivistů má na svědomí, že ministři raději oslyší dotaz, než aby se přiznali, že nasedli do letadel,“ vysvětluje televize RTL.

Peter Altmeier, šéf resortu hospodářství a energetiky za křesťanskou demokracii (CDU), stejně jako Anja Karliczeková, jeho stranická kolegyně, jež řídí školství a výzkum, hrdě oznámili, že zůstanou doma – on v rodném Sársku, ona se bude toulat po bavorských Alpách. Z jejich vyjádření nepřímo vyplynulo, že letenky nepotřebovali.

Franziska Giffeyová (SPD), ministryně pro rodinu, seniory, ženy a mládež, umístila na Facebook jachty spolu se srdečnými pozdravy z Řecka a Julia Klöcknerová (CDU) si za cíl zvolila Komské jezero v severní Itálii. „Těším se na dny bez napětí, bez dlouhých letů, bez velkých kufrů,“ dodala.

Klima teď frčí

Svenja Schulzeová (SPD), ministryně životního prostředí, ochrany přírody a bezpečnosti reaktorů, která rozpoutala letní diskusi o vyšších cenách letenek, o své dovolené mlčí. Schulzeová se vyslovila pro to, aby vyšší zdanění zatížilo lety, především vnitrostátní, a aby se takto získané prostředky převedly na železnice.

Do vosího hnízda šťouchl Bernd Riexinger, šéf opoziční strany Levice. Vyslovil se pro to, aby cenovou válku aerolinií ukončilo jejich zestátnění. „Letecké společnosti, stejně jako železnice a energetický průmysl, patří do státních rukou. To, co může mít dramatické společenské dopady, nemůže zůstat tržně ekonomické a neregulované,“ dodal.

Okamžitě se zvedla smršť nesouhlasu. „Stará dobrá komunistická strana nechává pozdravovat,“ ozval se Georg Pazderski, místopředseda protestní Alternativy pro Německo. Ze Saska zazněla dokonce veřejná výzva zastavit strašení lidí. „Spolková vláda zezelenala natolik, že šíří strach a obavy,“ nebral si servítky v listu Rheinische Post saský premiér Michael Kretschmer. (CDU) „Neslibujme nemožné, každý přece ví, že zdražení letenek nemusí automaticky přinést zlevnění jízdenek na železnici.“