Náměstek francouzského ministra vnitra Laurenta Nuněze původně uvedl, že se katedrálu zřejmě nepodaří zachránit. Hasiči však zachránili dvě čelní věže chrámu poté, co se zadní věž zhroutila.

Okolí památky i její interiér byly evakuovány. Na místě je podle tisku kolem 400 hasičů, kteří zahájili rozsáhlou operaci a uzavřeli okolí. S požárem bojují pomocí 18 vodních děl.

FOTO: Mapy.cz

Představený chrámu uvedl, že se hasičům podařilo zachránit trnovou korunu a roucho svatého Ludvíka, což jsou pro věřící velmi významné předměty.

Příčina požáru není zatím známa, ale podle úřadů na katedrále probíhají opravy a na záběrech ze sociálních sítích je vidět, jak hoří právě v okolí lešení. Po zřícení zadní věže hasiči uvedli, že se propadla střecha katedrály, uvedla televize Sky News.

Hasiči bojují s požárem katedrály Notre-Dame pomocí vodních děl.

FOTO: Christophe Ena, ČTK/AP

Při zásahu se vážně zranil jeden hasič.

Pařížská prokuratura v noci oznámila, že požár podle předběžných zjištění vznikl neúmyslným zaviněním.

BEZ KOMENTÁŘE: Požár v katedrále Notre-Dame. Zdroj: AP

Katedrála je považována za jeden z nejkrásnějších příkladů francouzské gotické architektury, leží na ostrově Île de la Cité na řece Seině. Patří k nejnavštěvovanějším památkám francouzské metropole.

Hořící zadní věž pařížské katedrály Notre-Dame. Věž se později zřítila.

FOTO: Thibault Camus, ČTK/AP

Podle serveru bfmtv.com, který cituje zdroj z hasičských složek, zachvátily plameny okolo 18:50 vrchní část chrámu a požár může souviset s renovačními pracemi na budově. Plameny se rychle šířil, píše deník Libération na svém webu.

Plameny šlehající z pařížské katedrály Notre-Dame

FOTO: Julie Carriat, Reuters

Televizní stanice France 2 uvedla, že policie požár vyšetřuje jako nehodu. Starostka Paříže Anne Hidalgová hovořila o „strašném požáru”, uvedla agentura AFP.

„Lešení jde pomalu k zemi, v zadní části jsou masivní plameny. Kousky katedrály odpadávají, například trámy v chrámové lodi,” hlásil z místa reportér listu Libération.

Požár katedrály Notre-Dame v Paříži, na snímku je vidět prázdné místo po shořelé špičce věže.

FOTO: Charles Platiau, Reuters

Flames and smoke are seen billowing from the roof at the landmark Notre-Dame Cathedral in Paris pic.twitter.com/Ei1ZraqH63