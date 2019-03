ROŠ, Právo

Na porážce Donalda Trumpa (72), současného šéfa Bílého domu, se nicméně hodlá podílet nejméně 500 miliony dolarů (1,3 bilionu Kč).

„Jsem přesvědčen, že bych Donalda Trumpa porazil, ale nedělám si iluze o tom, jak těžké je vyhrát demokratickou nominaci v tak přeplněném poli uchazečů,“ napsal Bloomberg v úvodníku pro mediální společnost Bloomberg News.

„Nemůžeme si dovolit, aby primárky stáhly Demokratickou stranu do extrému, který by snížil naděje ve volbách, a vyústil by do dalších čtyř let Donalda Trumpa,“ varoval magnát, jehož majetek vyčíslil časopis Forbes na 5,5 miliardy dolarů (1,26 bil. Kč). Dodal, že je zásadní, aby demokraté nominovali kandidáta, který by měl tu nejsilnější pozici porazit Trumpa, a opět tak spojit zemi.

Do primárek už jde 16 demokratů, většinou s levicově reformní agendou. Bloomberg vystupuje jako centrista a z pohledu levice je nepřijatelný. „To poslední, co lidé chtějí, je, aby jim radil někdo s tak hříšnými sumami peněz,“ řekl Neil Sroka (44) z organizace Demokracie pro Ameriku.

Do souboje nešel už v roce 2008

Bloomberg, nepřehlédnutelný stoupenec kontroly zbraní a strategie ke zmírnění dopadů klimatických změn, nicméně potvrdil, že hodlá i tak napomoci porážce Trumpa. „Pět set milionů (na podporu demokratů) nás dostane přes první měsíce,“ řekl jeho poradce Kevin Sheekey (52).

Má to tedy být jen začátek, přičemž i tato počáteční částka převyšuje asi o 175 milionů dolarů sumu, kterou Trump dal ze svého na celou kampaň v roce 2016. O Bloombergovi se jako o možném uchazeči o Bílý dům uvažovalo už v roce 2008. Tehdy však oznámil, že kandidovat nehodlá.