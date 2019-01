vpl, ČTK, DPA, Právo

Merkelovou loni v prosinci na sjezdu v Hamburku v čele křesťanských demokratů po více než 18 letech nahradila Annegret Krampová-Karrenbauerová, někdejší sárská premiérka a její chráněnkyně. Ta už před zvolením spolustraníkům slíbila, že podobné setkání k tématu azylové a uprchlické politiky uspořádá.

Merkelová: Nechte to už konečně být

Příznivci migrační politiky Merkelové i její odpůrci by si na něm měli jednou provždy vyříkat své rozdílné názory, aby stranu rozpory do budoucna nezatěžovaly.

Krampová-Karrenbauerová, které se kvůli obtížně vyslovitelnému jménu ve Spolkové republice běžně říká AKK, očekává, že se bude debatovat mimo jiné o září 2015, kdy Merkelová a jí nejbližší politici rozhodli, že Německo neuzavře uprchlíkům hranice.

Tento krok, který výrazně přispěl k tomu, že do spolkové republiky od té doby přišlo kolem 1,5 milionu běženců, do značné míry rozdělil německou veřejnost a přispěl k vzestupu antiuprchlické Alternativy pro Německo (AfD).

Merkelová v minulosti opakovaně hovořila o tom, že je důležité se v uprchlické politice dívat dopředu, nikoli do minulosti. „Strana by jen mrhala časem, kdyby se znovu vracela k rozhodnutím z roku 2015,“ nechala se slyšet na sklonku loňského října. Jako kancléřka zůstává Merkelová členkou nejužšího vedení CDU, takže by měla být pozvána.

„V Domě Konrada Adenauera, stranické centrále CDU, se však má za to, že se na únorových debatách neobjeví,“ napsal list Die Welt. Navzdory vazbám na svou mentorku se AKK nikdy netajila tím, že se obává, že rozhodnutí kancléřky otevřít hranice všem migrantům, které tehdy sama podporovala, otrávilo stranu na celé generace.

Přirovnává je ke zlomu v sociální demokracii (SPD) poté, kdy kancléř Gerhard Schröder prosadil v roce 2003 reformu trhu práce pojmenovanou po jejím tvůrci Peteru Hartzovi.

SPD ztratila nezanedbatelnou část své voličské klientely, příjmově nejslabší stoupence. Zabředla do debat, především o Hartzovi IV., z nichž se dosud nevzpamatovala.

AKK, v letech 2011 až 2018 premiérka Sárska, prokázala mnohem tvrdší ruku než kancléřka. Zavedla povinné lékařské posuzování věku migrantů, kteří se označují za mladistvé. Neúspěšné či nebezpečné žadatele o azyl Sársko důsledně odesílalo do zemí původu. Když muslimští žáci ve škole odmítali oběd, protože jim je na tácy servírovaly ženy, podle týdeníku Der Stern je ihned srovnala do latě: „Dobře, chlapci, ale dneska jste bez jídla.“

AKK chce nechat mluvit lidi z praxe

Na listopadové konferenci v Lübecku AKK poznamenala, že není možné, aby téma migrace CDU zcela ochromilo.

Před stranickou konferencí o migraci, ohlášenou na 9. až 10. února, dala na srozuměnou, že nechce opomenout žádný aspekt migrace i integrace, tedy včetně právních a bezpečnostních. „Měli bychom obsáhnout celou přistěhovaleckou otázku – od ochrany vnějších hranic přes azylové řízení až po integraci,“ řekla.

Uvítala by, kdyby nešlo o čistě politickou záležitost, ale o výměnu názorů lidí z praxe, takže by neměli chybět učitelé němčiny či policisté, kteří se podílejí na deportacích migrantů.