V případě, že by třítýdenní lhůta navrhovaná Grahamem bez výsledku uplynula, měl by podle republikánského senátora prezident volnou ruku pro vyhlášení stavu nouze. Ten by mu umožnil obejít Kongres a financovat plot z rozpočtu ministerstva obrany nebo z peněz vyhrazených na kompenzaci škod způsobených živelními pohromami. Před takovým scénářem Trumpa varují demokraté a odmítají ho i někteří republikánští zastupitelé.

Grahamův plán se ale prezidentovi nelíbí, řekl v pondělí ve Washingtonu novinářům před odletem do New Orleansu na setkání s americkými farmáři. Na Twitteru pak znovu z odpovědnosti za rozpočtovou krizi obvinil demokraty.

I’ve been waiting all weekend. Democrats must get to work now. Border must be secured!