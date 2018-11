ROŠ, CNN, Právo

Pokračovala, že prezidenta demokratů čeká velká práce, na kterou má kvalifikaci jako bývalá senátorka a ministryně zahraničí. Kriticky glosuje kroky prezidenta Donalda Trumpa (72) a zdůrazňuje, co proti němu dělá její politická organizace.

„Je to někde mezi velmi nepravděpodobným a nulou, ale nula to není,“ řekl webovému časopisu Politico její poradce Philippe Reines (44) k možnosti, že to znovu zkusí. V roce 2016 s Trumpem prohrála na počet volitelů, ale v lidovém hlasování získala o 2,8 milionu hlasů víc.