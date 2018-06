Alexandra Malachovská , Právo

Ačkoli léta usiluje o prezidentskou funkci, překvapivě navrhla, aby se země změnila na parlamentní republiku „kancléřského typu“. Média to ironicky komentovala s tím, že se nezmarná politička „chce stát ukrajinskou Angelou Merkelovou“. Načež ale vůdkyně strany Otčina (Baťkivščyna) oznámila, že příští rok bude kandidovat na prezidentskou funkci, a tvrdila přitom, že se může stát „poslední prezidentkou Ukrajiny“.

„Prezidentské volby pro mne nejsou PlayStation. Budu kandidovat, abych prosadila změny, na něž země čeká,“ prohlásila rozhodně. Nehodlá se prý voleb účastnit jen proto, „aby si zahrála na autoritářství a na mocenský monopol“. Slíbila, že pokud zvítězí, prosadí referendum o nové ukrajinské ústavě, díky níž pak zemi povládnou kancléři.

Restart s ohonem

Již před fórem, na kterém referovala o svých plánech, ambiciózní politička výrazně změnila svou vizáž. „Julija bez copu hledá nového voliče,“ napsal server Ukrajinská pravda k novému obrazu potenciální kandidátky. V brýlích s tmavými obroučkami, černém roláku a s blonďatým ohonem místo pověstného masivního copu omotaného kolem hlavy Tymošenková shlížela z billboardů po celém Kyjevě a slibovala onen „nový směr“.

Patří do minulosti, není schopna generovat nové nápady Vjačeslav Čečilo, novinář

Ačkoli prezidentské volby se mají konat až v březnu příštího roku, nejznámější vězeňkyně svrženého exprezidenta Viktora Janukovyče, kterou i stávající vedení vytlačilo na okraj politického dění, neváhá a nemarní čas. Podle průzkumů totiž po létech útlumu opět nabírá na popularitě a mezi potenciálními kandidáty má dokonce náskok. Sympatizují s ní ovšem zatím převážně chudí obyvatelé malých obcí a novou image i politickou strategií chce prý nalákat další stoupence.

„Velký Singapur“

Svým posluchačům opoziční politička slíbila, že se z Ukrajiny stane „nový Singapur, ale s podstatně větší plochou, počtem chytrých lidí, zdrojů i možností“.

„Jde o komplexní, kardinální restart Ukrajiny podle architektonického projektu, který vytvoří kreativní, intelektuální třídu našeho národa,“ sdělila tleskajícímu sálu. Přiznala, že jedním z hlavních problémů současné Ukrajiny je masový únik obyvatel do ciziny. „Když Ukrajince ztratíme, bude to pro nás globální problém,“ varovala. Konstatovala, že „v zemi vládne chaos a nepořádek“, avšak právě proto prý bude snadné „postavit novou zemi“.

„Dlouho a podrobně mluvila o nové společenské smlouvě i podivných mocenských orgánech jako ,justiční komora cti‘… Štědře to okořenila citáty z klasiků západní politické filozofie. Ve výkladu o moderních teoriích a technologiích se však dopustila řady chyb a přeřeknutí. To svědčí o tom, že se v nich nijak zvlášť nevyzná,“ komentovala BBC několikahodinový projev Tymošenkové nacpaný cizími slovy a termíny.

Šipka k hýždím

Spíše než politické vize Tymošenkové ovšem pozornost ukrajinských médií upoutal incident, když se na fóru objevil polonahý mladý muž. Věnoval jí kytici růží a se slovy „Chceme do Evropy“ svlékl triko. Na zádech měl nápis „nový směr Ukrajiny“ a červenou šipku směřující k hýždím. Expremiérku tím prý chtěl nabádat, aby nevlekla Ukrajinu tam, kde „pod jejím vedením už byla“. „Škodila zemi a táhla ji dolů,“ řekl muž novinářům.

Komentátoři připomínají, že změnu image i politických cílů Tymošenková nabízela již mnohokrát. „Všechno je to jen imitace. Patří do minulosti, není schopna generovat nové nápady. Je jasné, že chce být prezidentkou, ale na co by zemi byla,“ napsal novinář Vjačeslav Čečilo.

Podle serveru Ukrajinská pravda je ale Tymošenková „posedlá vítězstvím v prezidentských volbách“. „Nechtěla uvěřit, že může s Porošenkem prohrát,“ napsal ke kampani v roce 2014, kdy skončila jako druhá. Svého času neuznala ani prohru s Janukovyčem, který ji nechal zavřít do vězení, aby ji zkrotil.

Nyní jí různé průzkumy předpovídají kolem 9 až 13 procent. To je samozřejmě málo na vítězství, avšak zatím jsou to nejvyšší čísla mezi potenciálními kandidáty. Poté, co politický prostor opozice vyklidil excentrický Michail Saakašvili, který byl po sporech s vládnoucími politiky z Ukrajiny vyhoštěn, prý šance kritičky všech ukrajinských režimů stoupají.

„Říká to, co lidé chtějí slyšet: že Ukrajinu ždímou nejen místní oligarchové, ale nyní i ti světoví, a že zkorumpované ukrajinské vedení jim nahrává,“ napsal server marker.ua.

Dodal, že lidem populisticky slibuje snížení cen a poplatků za služby, zrušení reforem, které mnozí obyvatelé nechápou, či vyvlečení Ukrajiny ze zahraniční správy. Cílí přitom na zhruba 30 procent voličů, kteří nemají žádného favorita, a je si vědoma toho, že musí změnit taktiku.

„Zatímco dříve působila jako ,bojovnice‘, nyní se stylizuje do role ,ochránkyně‘ Ukrajinců,“ podotkl server Ukrajinská pravda. Připustil, že „část voličů ji vnímá jako budoucí prezidentku“, avšak zároveň upozornil, že asi 60 procent by si přálo nové politické vůdce.