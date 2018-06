Zároveň vyzval k celkovému přehodnocení imigračního systému Spojených států. „Naší přistěhovalecké politice se smějí po celém světě. Je to také velmi nefér k těm, kteří přišli legálně a pak čekají celé roky,“ napsal s tím, že USA potřebují především lidi, kteří „učiní Ameriku znovu skvělou“.

We cannot allow all of these people to invade our Country. When somebody comes in, we must immediately, with no Judges or Court Cases, bring them back from where they came. Our system is a mockery to good immigration policy and Law and Order. Most children come without parents...