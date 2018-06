Bílý dům na akci s ohledem na rodiny vojáků nevpustil novináře, takže Trumpovou viděli pouze příslušníci zhruba 40 rodin a několik členů administrativy. Záběry z recepce pro pozůstalé příslušníků ozbrojených sil zabitých při výkonu služby však byly zveřejněny na sociálních sítích. První dáma měla na sobě šaty bez rukávů a na nohou boty na jehlových podpatcích. Prezident ji uvedl do první řady, načež přistoupil k mikrofonu. Samotná Trumpová později na twitter umístila několik fotografií.

Tonight @POTUS & I were honored to pay tribute to our fallen heroes. Thank you to the Gold Star families that joined us in celebration & remembrance. pic.twitter.com/6oSh1t88G7

Trumpová byla předtím naposledy spatřena na veřejnosti 10. května, kdy společně s šéfem Bílého domu vítala trojici Američanů propuštěnou ze Severní Koreje. O čtyři dny později Bílý dům oznámil, že Trumpová byla hospitalizována kvůli odstranění nezhoubného výrůstku na ledvině.

V pondělí mluvčí první dámy Stephanie Grishamová oznámila, že Melania Trumpová neodcestuje se svým manželem na nadcházející summit skupiny G7 do Quebeku, ani do Singapuru na setkání se severokorejským vůdcem Kim Čong-unem. [celá zpráva]

Trump mezitím zrušil na úterý plánované přijetí zástupců vítězného týmu letošního ročníku ligy amerického fotbalu NFL. Vítězové superbowlu z týmu Philadelphia Eagles nakonec nedostali pozvání do Bílého domu kvůli nesouhlasu týmu s prezidentovým apelem, že při národní hymně se má stát. V ligové sezoně se stalo symbolem protestu proti policejnímu násilí na menšinách pokleknutí během národní hymny před zápasem.

The Philadelphia Eagles Football Team was invited to the White House. Unfortunately, only a small number of players decided to come, and we canceled the event. Staying in the Locker Room for the playing of our National Anthem is as disrespectful to our country as kneeling. Sorry!