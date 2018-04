Novinky

Konkrétní termín možné Putinovy cesty do Washingtonu zatím není stanoven. Rusko nadále od Trumpa očekává konkrétnější návrhy k Putinově návštěvě, dodal Lavrov.

„Nechceme být dotěrní a nezdvořilí, ale vzhledem k tomu, že prezident Trump učinil tento návrh (pozvání Putina do Washingtonu - pozn. red.), předpokládáme, že americká strana bude konkrétnější a cestu bude specifikovat,“ řekl Lavrov.

Trump se podle Lavrova během zmíněného telefonátu k Putinově možnému přijetí v Bílém domě opakovaně vracel a rovněž zmínil, že by rád navštívil Moskvu. „Trump po tomto telefonickém rozhovoru několikrát psal ve tweetech, ale i mluvil o potřebě řešit problémy s Ruskem, že chce mít dobré vztahy s Ruskem,“ uvedl Lavrov.

Putin je na setkání s americkým protějškem připravený, dodal šéf ruské diplomacie.

Lavrov se zmínil i o nadcházejícím jednání Trumpa se severokorejským vůdcem Kim Čong-unem, které by se mělo konat na zatím neupřesněném místě koncem května nebo začátkem června. Spekulovalo se, že by se jednání mohlo odehrát buď v Moskvě, nebo na jiném místě Ruska. To ale Lavrov vyloučil. Rusko se podle něj takovou nabídku nechystá Trumpovi navrhnout.