„Takové věci my neděláme,” odpověděl prý Schiller na nabídku, s níž Trumpův spolupracovník přišel po obchodním jednání. O návrhu Schiller cestou do hotelu obeznámil i Trumpa. Oba to považovali za vtip a společně se tomu prý zasmáli.

Schillerův právník Stuart Sears řekl, že verze výpovědi, které unikly do médií, jsou zavádějící a nepravdivé.

„Je otřesné, že výbor, který údajně ve veřejném zájmu vyšetřuje úniky (informací), sám vynáší informace a očerňuje svědky jako je pan Schiller, kteří s ním spolupracují,” cituje NBC Searse. Takové jednání je podle něj neomluvitelné a zpochybňuje důvěryhodnost i motivy vyšetřování.

Výbor americké Sněmovny reprezentantů pro dohled nad tajnými službami v současné době vyšetřuje mimo jiné vliv Moskvy na loňské prezidentské volby v USA i samotnou soutěž Miss Universe. Tu v roce 2013 v Moskvě uspořádala společnost patřící Trumpovi.