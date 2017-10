Přibližně 36 procent dotazovaných se domnívá, že Merkelová by se měla vzdát vedení spolkové vlády a přenechat ji jinému politikovi či političce ještě před rokem 2021. Podle 44 procent respondentů by měla zůstat při moci celé nadcházející funkční období. Zbývajících dvacet procent k otázce nezaujalo stanovisko.

Merkelové Křesťanskodemokratická unie (CDU) zaznamenala v zářijových parlamentních volbách pronikavé ztráty, spolu se sesterskou bavorskou Křesťansko-sociální unií (CSU) však zůstala s 32, 9 procenta hlasů nejsilnějších frakcí ve Spolkovém sněmu.

Průzkum rovněž potvrdil, že Merkelová si udržuje přízeň drtivé většiny voličů CDU/CSU. Až 81 procent z nich si přeje, aby zůstala v kancléřském úřadě do nejbližších voleb, jež by se v řádném termínu měly uskutečnit na podzim 2021.

Jedná o Jamajce

Merkelová v sobotu poprvé oznámila, že CDU bude o nové vládní koalici jednat s liberály z FDP a Zelenými. [celá zpráva]

„Vyjednávání bude obtížné, ale jde o to, vytvořit spolehlivou vládu“ řekla v sobotu na sjezdu Junge Union, mládežnické organizace CDU/CSU. „Stojí teď před námi úkol, s nímž jsme povinni se vyrovnat.“ Sociální demokraté (SPD) Martina Schulze, dosavadní partner z velké koalice, vzápětí po debaklu ve volbách do Spolkového sněmu dali na vědomí, že se stahují do opozice.

Věřím, že si dokážu znovu získat důvěru SPD Martin Schulz, předseda SPD

Koalice CDU/CSU, FDP a Zelených s často protichůdnými postoji, které se kvůli barvám stran přezdívá Jamajka, zůstala při současném rozložení politických sil jedinou možnou.

Schulz potvrdil, že se i po nejhorším volebním výsledku SPD v poválečných dějinách Spolkové republiky na celostátní úrovni bude ucházet o post předsedy. „Věřím, že si dokážu znovu získat důvěru SPD,“ řekl nedělníku Bild am Sonntag. Dodal, že si přeje, aby se SPD stala hlavní proevropskou stranou v zemi a méně se zaměřovala na pragmatismus. „Myslím si, že celá SPD musí mít víc odvahy prosadit své vize,“ dodal bývalý šéf Evropského parlamentu.

Podle aktuálního průzkumu se 36 procent Němců domnívá, že by měl odstoupit, jeho setrvání ve funkci si naopak přeje 35 % všech dotazovaných a 66 procent oslovených voličů sociálnědemokratické SPD.

Migrační kompromis s CSU dojednán?

V otázce migrace se CDU a CSU včera dohodly na kompromisu, podle něhož Německo ročně přijme nejvýše 200 tisíc uprchlíků, oznámily podle agentury DPA zdroje ze včerejšího jednání obou stran. [celá zpráva]

Pokud se informace potvrdí, podařilo se tak urovnat jablko sváru mezi Merkelovou coby šéf­kou CDU a předsedou CSU Horstem Seehoferem, které bránilo efektivnímu vyjednávání o nové německé vládní koalici.

Všichni ostatní možní vládní partneři – FDP i Zelení – ale horní limit stále odmítají. Investoři jsou podle agentury Reuters stále nervóznější, že vývoj v Německu může i na měsíce uváznout na mrtvém bodě, než se podaří novou koalici sestavit.