Hledanými jsou Oukabir a jeho známí Mohamed Hychami a Younes Abouyaaqoub, kteří stejně jako on žili ve městě Ripoll, a Said Aallaa, žijící v obci Ribes de Freser (asi 120 kilometrů severně od Barcelony). Je jim od 17 do 24 let. Ve městě Ripoll, které leží na trase z Barcelony přes Vic do Ribes, byli už dříve kvůli útokům zadrženi tři podezřelí.

Španělský rozhlas Cadena SER v pátek napsal, že teroristé prchající z Barcelony zabili ve čtvrtek muže, jemuž ukradli vůz Ford Focus. S ním ujeli policejní hlídce ve městečku Sant Just Desvern a asi tři kilometry poté vůz odstavili i s jeho mrtvým majitelem.

Ten se podle rozhlasu jmenuje Pablo Pérez (32). Jeho rodina sdělila s odvoláním na policii, že Péreze přepadla skupina čtyř mužů. Šéf katalánské policie v pátek jen uvedl, že majitel vozu byl zabit nožem a nalezen na zadním sedadle. Neuvedl ale, zda policie tento čin spojuje s vyšetřováním teroristických útoků.

Dosavadní informace hovoří o 14 obětech čtvrtečního útoku, při němž zatím neznámý muž vjel v centru Barcelony do davů na rušné třídě La Rambla. Policie v dodávce posléze našla pas na jméno Driss Oukabir, z útoku však podezírá jeho mladšího bratra Moussu. Pracují s hypotézou, že si na pas svého staršího, 28letého bratra Drisse půjčil v Santa Perpètua de la Mogoda dvě dodávky. S jednou útočil, další byla nalezena odstavená ve městě Vic. Ta zřejmě měla sloužit k útěku. [celá zpráva]