Cílem byla základna syrských sil Šajrát na západě země. Tomahawky byly vypáleny z torpédoborců USS Porter a USS Ross na letouny, letecké kryty, skladiště, muniční sklady, systémy protiletecké obrany a radary.

Pentagon dodal, že důvodem útoku bylo „odradit syrský režim od dalšího použití chemických zbraní“. Mluvčí Bílého domu upřesnil, že základna, na kterou USA zaútočily, byla „přímo spojena s děsivým chemickým útokem“ na město Chán Šajchún, kde zemřelo více než 70 civilistů včetně dvou desítek dětí. [celá zpráva]

Podle Lékařů bez hranic byly při útoku použity nejméně dvě chemikálie, možná chlór a sarin. [celá zpráva]

VIDEO: First footage of the Syrian airbase hit by US strikes - @KomNewsCom pic.twitter.com/wVmCca0iiL