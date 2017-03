Nizozemské úřady označily tureckou ministryni pro záležitosti rodiny Fatmu Betül Sayan Kayaovou za nežádoucí osobu a eskortovaly ji do Německa, odkud do země přijela.

Kayaová přicestovala v sobotu autem do Rotterdamu, kde chtěla promluvit na shromáždění místních Turků. [celá zpráva]

Podle nizozemské televize NTK chtěla Kayaová v Rotterdamu „pět minut pohovořit se svými krajany“ o chystaném referendu, které má rozšířit pravomoci tureckého prezidenta. Rotterdamské úřady však její žádost zamítly a zabránily jí ve vstupu na turecký konzulát.

Turecký ministr pro energetiku Berat Albayrak a ministryně pro rodinu Fatma Betül Sayan Kayaová na tiskové konferenci v Istanbulu

FOTO: Osman Orsal, Reuters

Na amatérském videu, které zveřejnila agentura Reuters, vysvětluje policista ministryni, že bude na nařízení úřadů eskortována ze země do Německa.

Ministryně se domáhá vstupu na konzulát. „Ta budova patří mé zemi. Jsem ministryně,“ říká. Dodává, že taková praxe v mezinárodních vztazích neexistuje. „Nepřijímám to. Odmítám to. Nevrátím se do Německa,“ podotýká.

Nepomohlo to. S policejním doprovodem byla autem eskortována na nizozemsko-německou hranici.

Kayaová na Twitteru z pohraničního nizozemského Nijmegenu napsala, že „celý svět musí zasáhnout proti takovým fašistickým praktikám. Takové jednání vůči ženě nelze tolerovat!“

Následně pak Kayaová zamířila do Turecka.

Demonstrant s tureckou vlajkou poblíž tureckého konzulátu v Rotterdamu

FOTO: Dylan Martinez, Reuters

V sobotu Nizozemsko zakázalo přistát v Rotterdamu tureckému ministrovi zahraničí Mevlütu Çavuşogluovi — prý v zájmu bezpečnosti a veřejného pořádku. [celá zpráva] I po této události zaznívala od Turků podobně ostrá slova.

Oba turečtí ministři chtěli agitovat mezi tureckou menšinou před kontroverzním referendem o turecké ústavní novele. Podobně se o to snažili turečtí představitelé i v Německu, kde žije početná turecká menšina, i tam měli problémy. [celá zpráva]

Psi proti demonstrantům

Nedaleko tureckého konzulátu v Rotterdamu se v sobotu večer shromáždila asi tisícovka demonstrantů, kteří proti postupu nizozemských úřadů protestovali. Starosta města Ahmed Aboutaleb v reakci na zvýšené napětí vyhlásil v noci na neděli mimořádná opatření, která rozšiřují pravomoc radnice při potlačování případných nepokojů.

Video

Střety demonstrantů s nizozemskou policií poblíž tureckého konzulátu v Rotterdamu

Proti shromážděným demonstrantům pak zasáhla nizozemská policie na koních. Policisté použili psy a vodní děla, dav demonstrantů odpovídal házením kamenů a zápalných lahví. Podle očitých svědků policisté několik osob zbili obušky.

Çavuşoglu si stěžoval Timmermansovi

Turecko slibuje za „nepřijatelné chování“ Nizozemců „tvrdou“ odvetu, uvedl v neděli turecký premiér Binali Yildirim.

Çavuşoglu v neděli oznámil, že se telefonicky spojil s místopředsedou Evropské komise Fransem Timmermansem a vyzval ho, aby skoncoval s „ostudným“ chováním Nizozemska vůči tureckým ministrům. Řekl Timmermansovi, který je bývalým nizozemským politikem, že události se „vymkly kontrole“. Ankara prý proti Nizozemsku podnikne veškeré potřebné kroky.

Střety policie a demonstrantů poblíž tureckéh konzulátu v Rotterdamu

FOTO: Dylan Martinez, Reuters

Çavuşoglu rovněž telefonicky hovořil s šéfkou evropské diplomacie Federikou Mogheriniovou. Turecké státní televizi TRT řekl, že evropské státy chtějí blokovat turecké referendum o rozšíření prezidentských pravomocí, protože se bojí „stabilního, svobodného a nezávislého Turecka“.