Pro první kolo vede v průzkumech Le Penová, kterou má volit 24 procent lidí. Makron podle projekcí skončí na druhém místě s 21 procenty hlasů a kandidát umírněné pravice François Fillon bude z dalšího souboje vyřazen, když skončí na třetím místě s 20 procenty hlasů.

První kolo se bude konat 23. dubna a rozhodující druhé kolo 7. května.

Nevylučuje se možnost, že do souboje zasáhne také centrista François Bayrou, který by v prvním kole mohl získat pět procent hlasů. Bayrou ale zatím oficiálně svou kandidaturu neohlásil. V případě, že do voleb nevstoupí, měli by se jeho voliči podle analytiků přiklonit buď k Macronovi nebo Fillonovi.

Chce odstavit uhelné elektrárny



Macron ve čtvrtek oznámil, že pokud bude zvolen, nechá do roku 2022 odstavit všechny uhelné elektrárny a zakáže průzkum těžby ropy a plynu ve francouzských teritoriálních vodách.

Hodlá vyhlásit soutěž na výrobu 26 tisíc megawattů elektřiny z obnovitelných zdrojů. Dodrží prý také závazek současné vlády, která slíbila, že do roku 2025 zredukuje podíl jaderné energetiky na 50 procent energetické výroby. Nyní jaderné elektrárny ve Francii vyrábějí 67 procent potřebné energie, uhelné pouze jedno procento.

Potlačování jaderné energetiky souvisí s bezpečnostními obavami. Ve čtvrtek je znovu vyvolal incident v jaderné elektrárně Flamanville na západním pobřeží Francie. Při výbuchu se tam přiotrávilo pět lidí, podle prvních zpráv nehrozí únik jaderného materiálu. Zprávy sledují bedlivě britské sdělovací prostředky, protože elektrárna se nachází jenom 150 kilometrů od britského území. [celá zpráva]