„Lepší konec hrůzy než hrůza bez konce, těším se na Donalda Trumpa. Je to riziko, ale lepší než pomalý úpadek jako v případě Hillary Clintonové,“ prohlásil v pořadu Otázky Václava Moravce Vondra, který působil mimo jiné jako český velvyslanec ve Spojených státech.

Zvolený americký prezident Donald Trump má podle Vondry tu výhodu, že je byznysmen a dokáže - na rozdíl od Baracka Obamy - vystupovat z pozice síly. Nebude navíc nejspíš dopředu odkrývat karty. Bude nečitelný, což může být také výhoda, myslí si někdejší ministr zahraničí.

Politika USA ve slepé uličce



Současný šéf české diplomacie Lubomír Zaorálek rovněž vyjádřil naději, že výměna na postu amerického prezidenta, k níž dojde 20. ledna, může přinést pozitivní změny. Je prý ale otázka, k čemu povede fakt, že Trump do svého týmu nominoval lidi s mnohdy diametrálně odlišnými názory.

„Americká politika se dostala ke zdi a to, že přijde někdo, kdo se na to podívá z jiného úhlu, může pomoci,“ míní Zaorálek. Jako příklad slepé uličky, do níž se dostala Obamova administrativa, uvedl selhání politiky Spojených států na Blízkém východě.

Ministr zahraničních věcí Lubomír Zaorálek.

FOTO: Petr Horník, Právo

Pokud jde o hackerské útoky na americkou prezidentskou volební kampaň před americkou prezidentskou volbou, shodli se oba, že Spojené státy reagují hystericky a křičí, namísto toho, aby samy byly aktivnější.

„Ofenzivní zpravodajskou práci (Rusů) je třeba brát vážně, vadí mi ale nářek Američanů, že jim Rusové ovlivnili volby. To není hodno nejsilnější světové velmoci,“ řekl Vondra.

Česko je před hackery chráněno



Zaorálek doplnil, že Česko je na kybernetické hrozby připraveno dobře. „Na posledním summitu NATO jsem z mnoha stran slyšel, že jestli někdo v kybernetické bezpečnosti nezaspal, tak je to Česká republika a to říkají dokonce i Izraelci. Tady my nespíme a jsme dokonce v předstihu,“ uvedl ministr zahraničí.

Někdejší ministr zahraničí a obrany Alexander Vondra.

FOTO: Ondřej Deml, ČTK

Řeč byla také o Turecku a Sýrii. V případě Turecka opět panovala víceméně shoda na tom, že je nestabilita země rostoucí hrozbou a autoritářské kroky prezidenta Recepa Erdoğana k ní přispívají. Šéf české diplomacie nicméně tvrdí, že jsou Turci při jednání spolehlivými partnery a to i pokud jde o dva zadržené Čechy. Jejich případné propuštění odhaduje Zaorálek na řád měsíců.

V Sýrii se zase podle Zaorálka i Vondry jasně ukázalo, že se Spojené státy vzdaly iniciativy, kterou převzali Turci a Rusové, kteří bezprecedentně bez přispění Evropy a Spojených států dojednali příměří v této blízkovýchodní zemi.