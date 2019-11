Hilšer bude znovu kandidovat na prezidenta

Zatímco minule pro kandidaturu získal podporu jedenácti senátorů poté, co se mu nepodařilo sesbírat potřebných 50 tisíc podpisů, nyní by chtěl být občanským kandidátem. Plánuje objíždět regiony a začít se sběrem podpisů.

„Je to cesta, která mi dává smysl, protože za svoje zvolení nebudu vděčit žádným stánům v pozadí, ale pouze svým voličům,” doplnil Hilšer.

Co přesně by chtěl v rámci kampaně zdůrazňovat, neřekl. „Je předběžné vykládat karty na stůl z hlediska programu," uvedl. Lidé to podle něj mohou usoudit z jeho práce v Senátu.