Andrej Babiš, horký kandidát prezidentských voleb, který účast zatím nepotvrdil

Politik a jeden z nejvýznamnějších českých podnikatelů. Díky skupině Agrofert patří mezi nejbohatší Čechy. Jeho hnutí ANO zvítězilo ve volbách do Sněmovny v roce 2017 s 29,64 procenta hlasů a získalo 78 křesel. Předsedou vlády byl Babiš do prosince 2021, kdy jeho hnutí porazila ve volbách koalice SPOLU. Nyní se spekuluje, že by se mohl z premiéra vyšplhat až na post prezidenta. Babiš případnou kandidaturu nevyloučil.