Vysočina přepočítá hlasy, TOP 09 jeden chyběl

Podle lídra Zdeňka Dvořáka je to obrovské zklamání, zvláště když se dozvěděli, že bylo vyřazeno 1875 neplatných hlasů.

„Hledáme argumenty na žalobu. Máme zprávy, jaké hlasy se vyřazovaly. Hledáme důkazy,“ řekl Právu šéf krajské TOP 09 Jiří Blažek. Stížnost musí strana podat do deseti dnů.

Pro lídra lidovců Víta Kaňkovského je koalice nadějná, měla by dohromady 26 křesel, tedy většinu v 45členném zastupitelstvu. To by odpovídalo i preferencím lídra Starostů Lukáše Vlčka.