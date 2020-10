Šéf ODS Fiala: Správně jsme vsadili na koalice

Vidíte šanci získat alespoň jednoho hejtmana?

Jednání probíhají úspěšně a šance na hejtmany tu jsou. Nebudu komentovat jednotlivá vyjednávání, ale největší šance jsou tam, kde jsme nejvíc uspěli. Bylo by logické, aby se hejtmanem Královéhradeckého kraje stal Martin Červíček, ale možnosti jsou otevřeny i jinde. O vyjednávání jsem informován a jsem s nimi spokojen.

Jste spokojen s výsledkem? ODS kandidovala v krajských volbách převážně v koalicích, ale samostatně získala jen sedm procent.

Data jsou jasná a musí to vidět každý, kdo umí počítat. Získali jsme o 82 procent voličských hlasů víc než v minulých krajských volbách. Výsledky jsou jednoznačné a musí se počítat i koalice.

Bavím se všemi stranami středopravicového spektra. Tedy především s KDU-ČSL a TOP 09

My jsme v krajských volbách v řadě krajů vsadili na ně a ukázalo se, že to byla správná cesta, aby hlasy voličů nepropadaly. Celkově i s koalicemi jsme získali 14,9 procenta. Zpráva z voleb je i taková, že vládní síly ztratily a opoziční tábor vyhrál. To je důležitá zpráva i do parlamentních voleb v příštím roce.

Znamená to, že na koalici vsadíte i před parlamentními volbami? ODS už o ní začala jednat s TOP 09 a KDU-ČSL.

Budeme postupovat v krocích, které postupně plním. Podařilo se nám sestavit úspěšné koalice do krajských voleb a další krok je před námi. Jak bude vypadat a jakou alternativu a naději nabídneme voličům, řeknu nejpozději do Vánoc. Umím si představit, že to bude i dřív.

ODS chtěla původně sestavit předvolební koalici se STAN. Teď to ale vypadá, že Starostové půjdou s Piráty.

Bavím se se všemi stranami, co patří do středopravicové­ho spektra. Tedy především s KDU-ČSL a TOP 09, ale samozřejmě i se STAN. Už v lednu jsem řekl, že z pěti opozičních demokratických stran (ODS, TOP 09, KDU-ČSL, STAN, Piráti) půjdou do parlamentních voleb maximálně tři subjekty, a to si myslím pořád. Nebudu komentovat jednání a přísliby, voliči chtějí především řešení a my jim to řešení nabídneme.

Piráti získali v krajských volbách výrazně víc hlasů. ODS tak může přijít o post nejsilnější opoziční strany.

Jak jsem řekl, snažíme se nabídnout alternativu. Postupujeme krok za krokem a posilujeme své pozice. Výsledek Pirátů odpovídá jejich postavení na politické scéně od parlamentních voleb v roce 2017 a nepřekvapuje mě to. Mám ale radost z obrovského posílení ODS.

Myslíte, že se vám po senátních volbách podaří udržet křeslo předsedy Senátu pro Miloše Vystrčila?

O tom napoví druhé kolo senátních voleb. Ve druhém kole máme deset kandidátů a obhajujeme dva mandáty z devatenácti. Posílení našeho klubu je tedy pravděpodobné.