STAN v Praze překopal kandidátku

Ne že by byl špatný, ale je moc dlouhý

Hlaváček uvedl, že změny neznamenají nedůvěru v lidi, kteří již nekandidují. „My jsme tým sestavili do útoku, ne do obrany,“ řekl. Dodal, že nový tým vybral tak, aby adresoval všechna podstatná témata pro rozvoj metropole. „My tu změnu nabízíme a věříme, že to voliči uvidí,“ uvedl dále.