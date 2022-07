ANO nasadilo proti Vystrčilovi Nagyovou obžalovanou v kauze Čapí hnízdo

Nagyová byla dříve poradkyní expremiéra Babiše. A měla to být podle Deníku N právě ona, která podala v únoru 2008 žádost o dotaci pro společnost Farma Čapí hnízdo, a to i přes to, že věděla, že firma nesplňuje podmínky pro poskytnutí dotace. V té době byla místopředsedkyní představenstva Čapího hnízda.