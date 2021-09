Volný přirovnával očkování k Mengeleho pokusům. Podporovatelé mu viseli na rtech

Poslanec, který se po rozchodu s SPD snaží letos dosáhnout na sněmovní křeslo s vlastním hnutím, se do historického exkurzu s Mengelem pustil během kritiky vakcíny Comirnaty od společností Pfizer/BioNTech, kterou se v Česku očkuje nejvíc.

„Byl (Mengele) velmi vzdělaný, nemluvil sprostě, uměl to s vidličkou a nožem, potom až řekl své oblíbené vtipy, tak se jako oblíbený člen společnosti omluvil, šel do koncetráku, vytáhl ty děti z mražáku a zaživa je rozkrájel. To, co tahle firma Pfizer, její lékaři a sestry v dělaly v Africe, to je úplně totéž,” hřímal Volný.

„Jestli si myslíte, že rozlišují mezi dětmi v Africe, jižní Americe nebo Evropě, nerozlišují. Jediný důvod, proč si tady na náměstí nepostaví tu svou polní nemocnici, tak je ten, že jste příliš chytří,” promlouval dále poslanec ke svým podporovatelům.

Na proslovy lídrů Volného bloku - mezi nimiž byly třeba i Hana Lipovská nebo Jana Bobošíková - dorazilo v sobotu odpoledne na budějovické hlavní náměstí Přemysla Otakara II. několik desítek lidí. Ti, které Novinky oslovily, neměli vesměs s kontroverzními a často ničím nepodloženými tvrzeními, které zazněly, problém.

„Já jsem to oplakala, považuji to za globální genocidu,” uvedl žena důchodového věku, která je sympatizantkou Volného bloku a na náměstí obcházela lidi s peticí.

Uvedla, že Volnému v tom, co hlásá, věří. Naopak zbylým politickým stranám nikoliv. „Přestala jsem sledovat i hlavní zpravodajství, protože mi je z toho špatně,” dodala žena, která přijela z Českého Krumlova.

Ani dalšího příznivce - katolického kněze z Jižní Moravy - Volného příměr nepohoršil. „Jsou to pokusy na lidech. S tím bych celkem souhlasil, protože je to ještě experimentální léčba. Jestli se to srovnává s Mengelem, to je možná trochu přehnané, ale vyjadřuje se tímto způsobem asi proto, aby zaujal posluchače,” uvedl.

Odprejskni, s médii nic

Řada dalších příznivců Volného, který se dlouhodobě kriticky vyjadřuje k fungování českých médií, reagovala na dotazy reportéra s nevolí. „Odprejskni, s médii nic,” syčeli.

Byli také podezřívaví, jestli skutečně mluví s novinářem. „V dnešní době si můžete vytisknout, co chcete. Nevěřím vám,” odmítl jeden z oslovených nabídku, že se mu reportér prokáže průkazem.

Drtivá většina těch, kteří odpověděli, přiznala, že je k Volnému bloku přivedl akcent namířený proti koronavirovým opatřením.

„To, co říká Volný blok, tak tak je. Myslím si, že tu teď nejde o volby, tady se na rok a půl zavřel svět, když dědečkové a babičky umírali v nemocnicích na zápal plic, proč tam nebyly televize? Najednou v Číně zemře dvacet či třicet lidí a zavíráme celý svět. Už to není nikomu podezřelé?!,” uvedl muž, který se představil jako podnikatel ve zdravotnictví. Přiznal ale, že ačkoliv mu je Volný blok sympatický, zatím není úplně rozhodnutý, komu dá ve volbách svůj hlas.

To další oslovený měl jasno. „Budu volit Volný blok. Přivedla mě k tomu situace v České republice, ta covidová,” řekl.

Na dotaz, zda se domnívá, že největším problémem Česka je v současnosti covid, o němž na němž Volný primárně staví svou kampaň, a nikoliv třeba daňové či jiné otázky, reagoval s tím, že covid je jen špička ledovce, která vylezla na hladinu.

„Vše, co je pod hladinou, to by se nikdy nezačalo ukazovat, kdyby covid nevzniknul. Tím, že vzniknul, se začala ukazovat lobby farmaceutických firem a jiné skutečnosti. Co se týče daňových záležitostí, tak jediný problém, který vidím, je, že peníze ovládají společnost a vše se jimi řídí,” poznamenal.