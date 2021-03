Sněmovna podpořila volební novelu KDU-ČSL

„Navrhujeme zde model, který v České republice už byl, osvědčil se do roku 1998, respektive do roku 2002, a vychází z toho modelu Hagenbach-Bischoffovy metody,“ řekl na plénu Marek Výborný (KDU-ČSL).

Podle lidoveckého návrhu z listopadu 2019 by se měla zrušit načítací pětiprocentní klauzule pro koalice, podle níž by nyní koalice dvou stran potřebovala 10 procent hlasů, tří stran 15 procent atd. Zároveň se vrací k principu poměrného volebního systému, kdy ruší tzv. bonus pro vítěze s tím, že by se nejdříve rozdělily mandáty na celostátní úrovni a zavedlo tzv. druhé skrutinium, ve kterém by se rozdělil zbytek do jednotlivých krajů.