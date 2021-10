PŘEHLEDNĚ: Scénáře vyjednávání o nové vládě po Zemanově hospitalizaci

Pokud by se i v takovém případě ukázalo, že prezident není schopný vykonávat své pravomoci, musely by se sejít obě parlamentní komory, tedy Senát i Poslanecká sněmovna. Aktivovat by musely ústavní článek 66. Shodnout by se komory musely na tom, že prezident není schopen ze zdravotních důvodů vykonávat svůj úřad.