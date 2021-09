Politici obcházejí volební limit skrz spřízněné spolky

Takovou kampaň za zvolení má v zádech například moravskoslezský poslanec za ODS Jakub Janda, trojka na kandidátce Spolu v kraji. Na jeho podporu vznikl Spolek pro zvolení Jakuba Jandy, který se registroval u dohledového úřadu.

Podobně jako Lucie Rábová, která chce vést kampaň na podporu poslance Martina Kolovratníka z ANO.

Náklady spolku ODS nezapočítá

„Že vznikl nějaký spolek, o tom vím. Upozornil mě na něj náš volební štáb. Ale žádné vazby s nimi nemám,“ řekl Právu bývalý skokan na lyžích Janda.

„Někteří asi oceňují, že jsem politiku ve Sněmovně za čtyři roky dělal dobře, a chtějí mě podpořit,“ dodal.

Spolku pro zvolení Jakuba Jandy přistálo na účet od 22. června dohromady přes

217 tisíc korun a odešlo z něj téměř 111 tisíc na propagační materiály, plakáty a inzerci. Aby se částka nepočítala do limitu ODS, za niž Janda kandiduje, musí spolek fungovat ze zákona „bez vědomí kandidáta“.

Předsedou Spolku pro zvolení Jakuba Jandy je advokát Daniel Hrbáč z Brna.

„Ten spolek je samostatný subjekt, který musí kampaň vést bez vědomí kandidáta. Pak je to z tohoto pohledu v pořádku. Samozřejmě je těžké zjistit, jestli je to skutečně bez vědomí. Zákon je v tomto ohledu neurčitý. Lepší by byla formulace, kdyby to bylo bez souhlasu,“ vysvětlil Právu Ivo Kousal z dohledového úřadu.

Mohou utratit až 1,8 milionu

„S aktivitou spolku nemá ODS ani koalice Spolu nic společného, proto jejich náklady do kampaně započítávat nebudeme,“ řekl Právu mluvčí ODS Václav Smolka.

Celkově se zatím registrovalo u Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí šest fyzických a 13 právnických osob. Každá z nich musí podle zákona založit webové stránky a transparentní účet. Celkem může utratit až 1,8 milionu korun, a to i na podporu konkrétní strany. Ta však o tom nesmí vědět, jinak by se peníze počítaly do jejího 90milionového limitu.

Registrované podporovatele, kteří chtějí utrácet peníze za kampaň pro politiky, mají i kandidáti jiných stran. Jak je z webových stránek dohledového úřadu patrné, stránku na podporu poslance Martina Kolovratníka (ANO) si zaregistrovala Lucie Rábová ze Šternberku. Doména podporujikolovratnika.mozello.cz ale nyní není aktivní.

Podle transparentního účtu doposud za reklamu neutratila ani korunu. Na účetnictví mají však třetí osoby ještě čas. „Do deseti dnů od vyhlášení výsledků voleb musejí třetí osoby oznámit informace o financování své volební kampaně,“ dodal Kousal.

Z hnutí ANO má za zády vlastní kampaň také Jana Hanzlíková. Povede ji pro ni společnost Elso Service Brno, s. r. o. „Její odbornost je spojována s podporou dětí i seniorů se zdravotním postižením a pomocí jejich rodinám. Naše skromná podpora se týká pomoci s její předvolební propagací, tiskem a distribucí propagačních letáků,“ píše firma na svých stránkách.

Hanzlíková i Kolovratník kandidují spolu v Pardubickém kraji, kde je lídrem kandidátky poslanec David Kasal. „Takovou aktivitu není možné vykazovat mezi volebními náklady, protože případná podpora takzvaných třetích osob probíhá bez vědomí hnutí ANO, a nemáme o ní tedy ani přehled,“ řekl Právu mluvčí ANO Martin Vodička.

Registrovanou třetí osobou je i Michal Bláha, zakladatel organizace Hlídač státu a spolupracovník pirátů. Dosud však úřadu nesdělil webové stránky a ani číslo transparentního účtu, není tedy zřejmé, jakou kampaň a pro koho povede. „Zatím nám to neposlal. V okamžiku, kdy nám to pošle, tak to obratem zveřejníme,“ řekl Právu Kousal.

Bláha je registrovaným příznivcem pirátů od roku 2017. „Úzce spolupracuji s piráty na magistrátu (Smartcity, eGovernment, digitalizace úřadu), jsem jimi nominován do dozorčí rady městské společnosti Operátor ICT, které předsedám,“ uvedl loni v říjnu na fóru strany. Účastní se prý i zasedání pirátů ve Středočeském kraji.

Koalice pirátů a STAN si vetkla do smlouvy, že nebude vyzývat ke kroužkování jednotlivých kandidátů. Koalice Spolu žádné takové nařízení nemá. „Snažíme se podporovat celou kandidátku, ale žádný zákaz vybízení ke kroužkování nepadl,“ řekl Právu mluvčí ODS.

Antikampaň

Voliči se však rozhodují podle svého, kroužkování, které může pořadí na kandidátkách zpřeházet, jim nemůže nikdo zakázat. Jako třetí osoba se registrovalo také hnutí Starostové pro Liberecký kraj, kterému předsedá Martin Půta, liberecký hejtman a bývalý předseda hnutí Starostů a nezávislých, kteří jdou do voleb společně s piráty. Ani oni však ještě nezveřejnili webovky a číslo účtu.

Stejně tak neučinilo ani hnutí Senátor 21, kterému předsedá senátor Václav Láska, jenž byl zvolen do horní komory s podporou pirátů, KDU-ČSL, zelených a LES. I Senátor 21 oznámil úřadu, že se do předvolební kampaně zapojí.