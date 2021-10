Po volbách bez osobní účasti Zemana? Stačí, když pošle dokumenty třeba po Mynářovi

Podle článku 62 Ústavy spočívá po volbách klíčová role prezidenta ve chvíli, kdy do svých rukou přijímá demisi současné vlády, jmenuje novou a dále také svolává jednání dolní komory v nové formaci.

„Svolávání zasedání Poslanecké sněmovny se dělá čistě v písemné podobě čili tam není problém. Ke jmenování předsedy vlády sice tradičně dochází osobně, ale jistě si lze představit i to, že by tak učinil jenom písemně,“ uvedl Antoš s tím, že podobně by mohlo proběhnout i následné jmenování zbylých členů nového kabinetu.

Na sociálních sítích se v této souvislosti skloňují především jména vedoucího kancléře Vratislava Mynáře a prezidentova poradce Martina Nejedlého, kteří by mohli písemné podklady za Zemana předávat. Teoreticky by potřebné dokumenty mohly jít i nějakou doručovací službou.

Možnost však podmiňuje Antoš určitými skutečnostmi. „Udělat to jde. Je jenom potřeba si být nějakým způsobem jistý, že to je skutečně projev jeho vůle, že jsou to listiny, které on podepsal a chtěl podepsat,“ doplnil.

„Nějakým způsobem by měl komunikovat s vnějším světem, aby bylo jasné, že je schopen ty pravomoci vykonávat,“ zdůrazňoval ústavní expert.

Další tah mají poslanci a senátoři

V případě, že by proto vznikaly závažnější pochybnosti s tím, že prezident například po delší dobu nevystoupí na veřejnosti, otevírá se podle Antoše prostor, aby Sněmovna zvážila aktivaci článku 66 Ústavy a shodla se, že prezident není schopen ze zdravotních důvodů vykonávat svůj úřad.

To by se musely sejít obě parlamentní komory, tedy Senát i Poslanecká sněmovna. A pokud by zákonodárce tlačil čas, mohly by se 21. října sejít ještě ve stávajícím složení.

„Naopak prezident republiky by se mohl bránit u Ústavního soudu a prokázat, že to tak není a že je zkrátka v pořádku a je schopen úřad vykonávat,“ předestřel Antoš možné scénáře.

Zdravotní stav prezidenta se stal v posledních dnech jedním z hlavních mediálních témat, a to kvůli spekulacím o jeho zhoršení. V pátek hradní mluvčí Jiří Ovčáček po týdnech mlčení potvrdil, že se Zeman potýká se zdravotními potížemi, v jakém rozsahu a jak vážnými, ale odmítl sdělit.