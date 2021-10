Piráti jsou v šoku. Výměna Bartoše jim ale neprospěje, míní politolog

„Ta prohra je tak strašlivá, že by to lecjakou stranu roztrhalo na kusy. Ale musíme si uvědomit, že je to strana, která sedí v celé řadě krajských a městských koalic. Oni už také mají tzv. establishment. A v zájmu těchto lidí je, aby ta strana přežila a aby Ivan Bartoš zůstal v čele,“ řekl Právu.

„Ale nevsadil bych se, jak to s ním dopadne. Je to výsledek na rezignaci. On už jednou odešel a poté se vrátil. Pro Piráty je nejlepší, aby Ivan Bartoš zůstal v čele. Nemají za něj náhradu,“ dodal.

Podcenili kampaň

Nové vedení si strana bude volit v lednu na Celostátním fóru. Jak Bartoš po zveřejnění výsledků voleb poznamenal, je jasné, že se o možných změnách bude do té doby čile diskutovat.

„Pokud jde o počet poslanců v naší koalici, voliči rozhodli a nezbývá to než respektovat. Všem, kteří se rozhodli věnovat nám svůj hlas, ještě jednou z celého srdce děkuji. My uděláme maximum pro to, aby Česká republika měla dobrou a odpovědnou vládu, kterou si naši občané zaslouží,“ napsal Bartoš na Facebook.

Podle Sokola se v debaklu Pirátů projevilo, že politika je řemeslo, které je potřeba umět. „Když ho neumíte, tak to končí špatně. Podcenili volební kampaň. Také se ukázalo, že je to strana málo známých lidí. Zaplatili za to v kroužkovací kampani,“ míní.

Piráti ve vládě?

Politolog Jan Bureš soudí, že je nyní otázka, zda strana vůbec usedne do vlády, o níž v současnosti společně se STAN jednají s uskupením Spolu (ODS, TOP 09 a KDU-ČSL).

„Piráti si nejdřív musí ujasnit, jestli chtějí dál dělat politiku ve spolupráci se STAN, nebo zda ji chtějí dělat sami. Kdyby šli teď do opozice, museli by v Poslanecké sněmovně kritizovat vládu, v níž bude jejich volební partner. To by nepůsobilo moc důvěryhodně,“ řekl Právu.

„Navíc se dost podíleli na programu PirSTAN, a teď mají možnost aspoň nějaká svá témata prosadit. Na druhou stranu ve 108členné koalici, která je nepotřebuje, riskují, že budou přehlíženi a že své názory neprosadí. Je to tedy dost těžké rozhodování, které mají před sebou,“ dodal Bureš.

Bylo to kamikadze, píše Ferjenčík

Piráti už řeší neúspěch strany na sociálních sítích. „Pirátské kamikadze potopilo letadlovou loď Andreje Babiše. Díky všem za podporu!“ napsal na Facebooku člen mediálního odboru a dosavadní poslanec Mikuláš Ferjenčík, který měl na starosti tvorbu kampaně.

Následně se pod statusem strhla debata rozhněvaných příznivců i členů strany. „To jsem fakt nadšenej, že jsme hráli roli kamikadze,“ poznamenal uživatel Kája Špecián, pirát z Karlovarského kraje.

Pirátské kamikadze potopilo letadlovou loď Andreje Babiše. Díky všem za podporu! Posted by Mikuláš Torrent Ferjenčík on Saturday, October 9, 2021

Mezi Piráty se ozývají také hlasy volající po tom, aby poslankyně Olga Richterová, která se coby jednička v Praze do Sněmovny probojovala, obsadila post ministryně práce a sociálních věcí. Ve vládě však usedne celkem až pět stran a resort MPSV je jedním z těch, o který bude mezi partajemi největší zájem.

Nespokojenost ve straně může nastat i při rozdělování státních příspěvků mezi Piráty a STAN. Strany totiž dostávají od státu kromě příspěvku na kampaň také peníze za každý mandát poslance, tento příspěvek od státu činí 900 tisíc korun každý rok. A zatímco STAN má poslanců 33, Piráti jen 4.

Na finanční vyrovnání pamatovali Piráti se STAN už v koaliční smlouvě, kterou uzavřeli před volbami. Tehdy si chtěly strany rozdíly kompenzovat.