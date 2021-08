Ochránci zvířat tlačí na politiky

Zákaz klecových chovů zvířat, jejich přepravy mimo země Evropské unie, zpřísnění podmínek pro prodej živých ryb včetně vánočních kaprů či zařazení ochrany živočichů do Ústavy. To jsou některé ze dvanácti bodů, které by podle čtyř organizací na ochranu zvířat měli politici prosadit po říjnových volbách do Poslanecké sněmovny.