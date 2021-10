Neznám lepšího. Má srdce lídra. Je čestný. Manželky v debatě podpořily lídry

Poslední televizní debaty před volbami se účastnili jen lídři nejsilnějších uskupení. Za hnutí ANO premiér Andrej Babiš, za koalici Spolu Petr Fiala z ODS a za koalici PirSTAN Ivan Bartoš (Piráti).

Bartoš do centrály Novy vcházel večer v dobré náladě vyjádřil přání, aby poslední debata byla klidnější, věcná a bez hádek. To Andrej Babiš působil lehce unaveně - ostatně i z důvodu únavy ve čtvrtek zrušil páteční termín svého očkování posilovací třetí dávkou vakcíny proti covidu-19. V dobrém se zdál být i Fiala, který kvůli časovému zpoždění neodpovídal na dotazy novinářů, jen pronesl, že se na debatu těší.

Manželky lídry vychvalovaly do nebes

Oproti některým minulým předvolebním diskusím byla poslední televizní debata před pátečním otevřením volebních místností poměrně klidná, bez větších hádek. Témata a argumenty se podobaly tomu, co zaznělo v předchozích střetech, a tak asi největším zpestřením byly hlasy manželek všech lídrů, které v krátkém medailonku řekly, proč by právě jejich polovička měla být českým premiérem.

„Nikoho lepšího neznám. Andreje znám téměř 28 let, máme spolu dvě děti, je to skvělý táta, děti ho mají moc rády. Je zodpovědný, vždy vše, co nám slíbil, splnil. Je to workoholik, je neskutečně energický, nevím, kde tu energii bere. Měl by tam zůstat, dělá to velmi zodpovědně,” podpořila svého muže Monika Babišová.

Chválu na svého manžela pěla i Jana Fialová. „Má spoustu životních i profesních zkušeností. Když něco začne, vždy to dotáhne do konce. Petr je prostě borec, jak říkáme v Brně,” prohlásila.

A pozitivně líčila svého muže i Lydie Bartošová. „Je to čestný člověk. Má srdce lídra, kterému opravdu na lidech záleží. Není mu jedno, jak politická rozhodnutí dopadají na lidské životy. Mít premiéra, který nelže a nekrade by byla důležitá změna, kterou potřebujeme a myslím, že si to zasloužíme,” uvedla.

Narážku Bartošové nepřešel Babiš. „My máme premiéra, který lže a krade? To jsem nevěděl,” reagoval.

V debatě lídři například avizovali, že neplánují zvyšovat po volbách občanům daně, pokud by měli usednout ve vládě. „Občanům nebudeme zvyšovat žádné daně. Zůstáváme na těch sazbách, kde teď jsme,” prohlásil například lídr koalice PirSTAN Ivan Bartoš.

Babiš: To je peklo. Nerozumíte tomu

Podobně jako dříve došlo na jiskření při tématech zdražování a zvyšující se inflace. „Kdybyste si v roce 2015 dali tisícikorunu pod polštář a teď ji vytáhli, tak máte 850 korun. Takhle znehodnocuje vláda vaše úspory,“ řekl v narážce na Babišovo vládnutí Fiala.

I podle Bartoše má vláda podíl na rostoucí inflaci. „Pokud jede ekonomika na tom, že si na všechny výdaje půjčujete, tak ty peníze ztrácí hodnotu. Logicky,” řekl lídr Pirátů s odkazem na to, že velká část financí uvolněných na pomoc ekonomice po pandemii covidu podle něj ekonomice nepomohla, protože tam nedoputovala.

Babiš se následně obořil na lídry obou koalic. „Opozice argumentuje, že naši občané tím, že jsme jim dali peníze, zvýšili inflaci, to je absurdní,” řekl. „Lidé se chovali zodpovědně, šetřili a opozice je viní, že můžou za inflaci. Tady je pan politolog, pan ajťák, nerozumí tomu a mluví z cesty,” kontroval premiér. „Když to slyší odborníci, co tu povídají ti dva pánové, tak už to dávno vypli. To je peklo,” doplnil.

Spornější byla také otázka důchodů. Zde Babiš osočil ODS, že nemá ráda důchodce. Fiala uvedl, že ho mrzí, že současná vláda neprosadila důchodovou reformu, která by lidem zaručovala v budoucnu jistotu.

„Lidé pod 40 let, pokud se neudělá důchodová reforma, tak slušný důchod zaručený mít nebudou. Jsme přesvědčeni, že je potřeba stanovit minimální důchod, který by se posléze valorizoval,” uvedl Fiala.

To se ovšem nelíbilo Babišovi, který ODS vmetl, že nemá ráda seniory. „ODS nikdy neměla ráda důchodce a teď jim chce zrušit jízdné. Přiznejte to. V roce 2013 byla ve vládě. Důchodci vám nevěří, já s nimi mluvím. Ti věří nám,” útočil Babiš.

V závěru dostali lídři třicet vteřin na oslovení voličů. Zazněla například prosba ke znovuspojení rozdělené společnosti.

Únava z předvolebního klání byla na lídrech při odchodu patrná. Ivan Bartoš prohlásil při průchodu kolem novinářů, že je unavený a jde domů. Petr Fiala zodpověděl otázku, v čem jsou tyto volby důležité. „Budeme rozhodovat o tom, jestli budou vládnout populisté s extremisty a nic se neposune dopředu. Nebo to bude rozumná a kompetentní vláda,“ řekl Fiala. Babiš pak v dobrém rozmaru prohlásil, že se těší „až to zítra ve 14 hodin skončí“.